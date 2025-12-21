KCR Pics: రేవంత్‌ రెడ్డిని కూరలో కరివేపాకులా తీసిపారేసిన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్‌

Ex CM KCR Latest Political Strategy On Telangana Politics After BRS Party Meeting: సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మళ్లీ తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఇక రావాల్సిన సమయం వచ్చేసిందని రంగంలోకి దిగిన కేసీఆర్ కొన్ని సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డిని కూరలో కరివేపాకులా తీసిపడేశాడు. ఇంతకీ ఎందుకో తెలుసా?
లోక్సభ ఎన్నికల్లో వచ్చిన చేదు ఫలితాల అనంతరం పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరమైన తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్.. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం బయటకు వచ్చారు. పార్టీ సాధించిన విజయాలపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ గులాబీ శ్రేణులను అభినందించారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ఆదివారం పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యే లు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో కేసీఆర్ మొదట సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై విశ్లేషణ చేసి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో గులాబీ శ్రేణులు చూపిన పోరాటాన్ని అభినందించారు.
ఈ సమావేశంలో ఆరుగ్యారంటీల పేరిట మోసం.. ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడం.. పాలన చేతకాక తెలంగాణను అధ్వాన స్థితికి తీసుకువస్తుండడంపై గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోని కాంగ్రెస్ సర్కార్పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
ఈ సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డిని మరోసారి కేసీఆర్ కూరలో కరివేపాకులా తీసిపడేశారు. అసలు అలాంటి వ్యక్త ఒకరు ఉన్నట్టు కూడా కేసీఆర్ గుర్తించలేదు. రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి పలకడానికి కూడా కేసీఆర్ ఇష్టపడలేదు.
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు తన చావును కోరుకోవడం.. తనను దూషించడంపై కేసీఆర్ స్పందించారు. నీతిమాలిన.. సిగ్గులేని కాంగ్రెస్ నాయకులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ విధానమని చెప్పారు.
ఇక అధికారంలోని కొందరు లాగులో తొండలు వదలడం, గుడ్లు పీకి ఆడుకుంటా' అని వ్యాఖ్యానించడాన్ని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ తప్పుబట్టారు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన వారిపై మండిపడ్డారు. రాజకీయ నాయకులు ఇలాగా ఉంటారా? అని మండిపడ్డారు.