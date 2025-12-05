Samantha: కీర్తి సురేష్ బాటలోనే సమంత.!. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

Samantha participated in maa inti Bangaram shooting: స్టార్ హీరోయిన్ పెళ్లి అయిన నాలుగు రోజులకే షూటింగ్ లలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సమంత డెడికేషన్ ను నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.
సమంతా, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి ఇటీవల కోయంబత్తురులో సింపుల్గా జరిగింది. కొద్ది మంది ఫ్రెండ్స్ ల మధ్య సమంతా, రాజ్ నిడిమోరు భూత శుద్ది వివాహం క్రతువుతో ఒక్కటయ్యారు. వీరి పెళ్లి వేడుక డిసెంబర్ 1న జరిగింది. ప్రస్తుతం సమంత , రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
అయితే.. భూత శుధ్ది వివాహంలో పంచ భూతాలు శుద్దిగావించబడతాయని నమ్ముతారు. దీని వల్ల గతంలో జరిగిన కర్మలు మరల పెళ్లి తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురిచేయవని భావిస్తారు. సామ్ గతంలో చైతుతో డైవర్స్ అయినప్పుడు, మయోసైటిక్ కు గురైనప్పుడు లింగభైరవీ మాతను ప్రత్యేకంగా పూజించుకున్నారు.
ఇప్పుడు కూడా లింగ భైరవి అమ్మవారి ముందు సమంత, రాజ్ నిడిమోరులు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. సమంతను రాజ్ నిడిమోరు కుటుంబ సభ్యులు గ్రాండ్ గా వెల్ కమ్ చెప్పారు. సామ్ కూడా పెళ్లి తర్వాత కనీసంకొన్నిరోజులుగా కూడా గ్యాప్ లేకుండా షూటింగ్ లో పాల్గొనడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
గతంలో కీర్తి సురేష్ కూడా ఆంటోనీ తట్టిల్ ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఏ మాత్రం గ్యాప్ ఇవ్వకుండా షూటింగ్ లో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు సామ్ కూడా కీర్తిసురేష్ ను ఫాలో అయ్యారు.పెళ్లి అయిన నాలుగో రోజులకే.. తన కొత్త మూవీ మా ఇంటి బంగారం షూటింగ్ లో సామ్ పాల్గొన్నారు.
తాను నటిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా చిత్రీకరణను ప్రారంభించినట్లు సమంత ఇప్పటికే వెల్లడించారు. మేకప్ రూమ్లో తన హెయిర్ స్టైలింగ్ పిక్స్ ను పంచుకున్నారు. అంతేకాకుండా.. "లెట్స్ గో #MaaIntiBangaram" అని క్యాప్షన్ సైతం ఇచ్చారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ సినిమా ముహూర్తపు పూజకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా ఆమె షేర్ చేశారు. ఈ కొత్త ప్రయాణానికి అందరి ఆశీస్సులు కావాలని సామ్ ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే..ఈ పిక్స్ లు గతంలో సామ్ పోస్ట్ చేసిన కూడా పెళ్లి తర్వాత షూటింగ్ లో పాల్గొనడం వల్ల మరోసారి ఇవి వైరల్గా మారాయి.
అయితే.. ప్రస్తుతం సమంత డెడికేషన్ గురించి నెట్టింట అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. గతంలో రాజ్ నిడిమోరు.. సమంత అంకిత భావాన్ని ప్రశంసించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సమంత మా ఇంటి బంగారం మూవీ షూటింగ్ పిక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా సమంత పెళ్లి వేళ చైతు, శోభితల పెళ్లి వీడియోకూడా నెట్టింట సందడిగా మారింది. గతేడాది డిసెంబర్ 4న చైతు, శోభితలు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అంతే కాకుండా.. సామ్ పెళ్లి వేళ.. శోభిత కావాలని ఈ వీడియో షేర్ చేసిందని కూడా కొంతమంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.