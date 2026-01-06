Anasuya Bharadwaj: మరోసారి రెచ్చిపోయిన అనసూయ.. ఏకంగా హీరోయిన్లపై సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

Anasuya sensational comments on heroines: అనసూయ పెట్టిన పోస్ట్ పై నెట్టింట మరోసారి రచ్చ మొదలైంది. అసలు ఇతరుల మీద ఈమెకు ఎందుకంత కుళ్లు అంటూ కొంత మంది నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కాంట్రవర్సీలు మానుకొవాలని ఫైర్ అవుతున్నారు.
అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. శివాజీ రచ్చ ఏ మూహూర్తంలో మొదలైందో కానీ అప్పటి నుంచి అనసూయ ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీతో హల్ చల్ చేస్తుంది. శివాజీకి కౌంటర్ లుఇచ్చింది. ఒకరి వస్త్రధారణ గురించి జడ్జ్ చేయడంఏంటని మండిపడింది. మరోవైపు చాలా మంది నెటిజన్లు అనసూయను ఏకీపారేశారు.
ఇదిలా ఉండగా అనసూయ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గెదెలా అన్నట్లు న్యూ ఇయర్ వేళ భర్తతో కలిసి బికినీలో స్విమ్ చేస్తు ఫోటోలు దిగింది. అంతేకాకుండా స్విమ్ చేస్తున్న వీడియో కూడా తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. అయితే.. నెట్టింట అనసూయను కొంత మంది నెటిజన్లు ఆంటీ అంటూ తరచుగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. వీరికి ఎప్పటికప్పుడు అనసూయ కౌంటర్ కూడా ఇస్తుంటారు.
ఇటీవల అనసూయను నటి రాశి గతంలో చేసిన కొన్ని డబుల్ మీనింగ్ మాటలైన రాశిఫలాలు వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. ఒక మహిళ అయి ఉండి.. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని అనసూయపై, ఆ షో జడ్జ్ అయిన రోజాను ఏకీపారేసింది. దీనిపై దిగొచ్చిన అనసూయ సారీ కూడా చెప్పింది.
తనకు ఆ షో సమయంలో తెలుగు మీద అంత పట్టులేదని, నిర్వాహకులు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ చదివి అలా మాట్లాడానని కవరింగ్ చేసుకుంది. మొత్తంగా అనసూయ చెప్పిన సారీని కూడా నెటిజన్లు ఏకీపారేశారు. అబద్దం చెప్పిన అతికినట్లు ఉండాలని ఫైర్ అయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా.. నటి అనసూయ మరల వార్తలలో నిలిచింది.
ఈ సారి ఏకంగా హీరోయిన్లందరిపై తన ప్రతాపం చూపించింది. ముఖ్యంగా.. సత్యం మాట్లాడే ధైర్యం, సొంత దారిలో నడిచే శక్తి, సరైనది అన్పించిన దానికి నిలబడే గుండె దైర్యం ఉన్నవారు మాత్రమే హీరోయిన్లని... మిగతా వారు వట్టి నటులు మాత్రమే అని రాసుకొచ్చింది. మరీ ఇప్పుడిప్పుడే రాశి రచ్చ కూల్ అయ్యింది.
ఈ పోస్ట్ ఎవరి కోసమో కానీ మొత్తంగా అనసూయ హీరోయిన్లపై సెటైర్ లు వేస్తున్నట్లు పెట్టిన ఈ పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఈ రకంగా ఫెమ్ అవుదామని చూస్తున్నావా..?.. అంటూ అనసూయను దొబ్బులు దొబ్బుతున్నారు. మొత్తంగా మరోసారి తన పోస్ట్ తో అనసూయ వార్తలలో నిలిచింది.