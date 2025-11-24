English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Smriti Mandhana: అయ్యయ్యో.. స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. నిన్న తండ్రికి గుండెపోటు.. ఈరోజు కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌కు.. ఏమైందంటే..?

Smriti Mandhana: అయ్యయ్యో.. స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. నిన్న తండ్రికి గుండెపోటు.. ఈరోజు కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌కు.. ఏమైందంటే..?

Smriti Mandhana fiance palash muchhal hospitalized: స్మృతి మంధానకు కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్ ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురికావడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో స్మృతి మంధాన అభిమానులు షాక్ కు గురౌతున్నారు..
ప్రముఖ మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ ల పెళ్లి ఇటీవల వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. గత కొన్నిరోజులుగా స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ ల పెళ్లి వేడుకలకు ముందు హల్దీ , సంగీత్, మైదానంలో లవ్ ప్రపోజ్ మొదలైన వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేసిన విషయంతెలిసిందే.  

 తన చిన్న నాటి మిత్రుడు పలాష్ ముచ్చల్ ను.. స్మృతి మంధాన ప్రేమించి పెద్దల్ని ఒప్పించారు. చాలా ఏళ్ల పాటు వీరు ప్రేమను సీక్రెట్ గా కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో నిన్న స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ లో పెళ్లి గ్రాండ్ గా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 

ప్రీవెడ్డింగ్ ఈవెంట్ ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగింది. మరికొన్ని గంటల్లో వీరి పెళ్లి జరుగుతుందనగా..  స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురయ్యాడు.  ఆయనకు గుండెపోటుతో కుప్పకూలీపడిపోయారు వెంటనే  ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

అప్పటికే ఫుల్ జోష్ తో పండగలా ఉన్న పెళ్లి వేడుక కాస్త.. స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ కు గుండెపోటు రావడంతో బంధువులు, ఆమె మిత్రులు తీవ్ర మనస్తాపంకు గురయ్యారు . అయితే.. స్మృతి మంధానకు తన తండ్రితో చాలా అటాచ్ మెంట్ ఉంది. ఈ ఘటనతో ఆమె కూడా చాలా షాక్ కు గురయ్యారు.  ప్రస్తుతం ఐసీయూలో ఉంచి స్మృతి మంధాన తండ్రికి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.   

ప్రస్తుతం శ్రీనివాస్ మంధన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది.  అయితే.. తాజాగా.. స్మృతి మంధానకు కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్ ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యాడు.  వెంటనే ఆయనను  సన్నిహితులు ఆస్పత్రికి తరలించారు.  

 వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తో అనారోగ్యంపాలైన పలాశ్ ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే, ఆయన అనారోగ్యం ప్రమాదకరమైనదేమీ కాదని, చికిత్స తర్వాత వెంటనే పలాశ్ ను డిశ్చార్జ్ చేశామని వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో ఇప్పటికే తండ్రికి గుండెపోటురావడం , మరోవైపు కాబోయే భర్త ఆస్పత్రిపాలు కావడం వంటి వరుస ఘటనలతో స్మృతి మంధాన తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైనట్లు సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.

Smriti Mandhana Smriti Mandhana Wedding Palaash muchhal Srinivas Mandhana Indian women's cricket Smiriti Mandhana fiance palash hospitalized

