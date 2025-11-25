Palash Muchhal: మరో యువతితో పలాష్ రొమాన్స్.?... స్మృతి మంధాన పెళ్లి వాయిదా వెనుక షాకింగ్ నిజాలు.!.

Smriti Mandhana palash wedding: స్మృతి మంధన కు తెలియకుండా మరో యువతితో పలాష్ సీక్రెట్ గా లవ్ ట్రాక్ నడ్పించాడని నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు పలాష్ ఒక యువతితో చాలా చనువుగా ఉన్న ఫోటోలు కొన్ని నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
స్మృతి మంధన, పలాష్ ముచ్చల్ లో పెళ్లివాయిదా తర్వాత అనేక ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఈ అంశం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ గా మారింది. ఈనేపథ్యంలో మరోసారి పలాష్ ముచ్చల్ ఆస్పత్రిపాలయ్యాడు. దీంతో ఆయనను మెరుగైన వైద్యం కోసం ముంబైకి తరలించారు.
మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధన కాబోయే భర్త పలాశ్ ముచ్చల్ మరోసారి ఆసుపత్రిలో చేరాడు. ఇప్పటికే ఆమె తండ్రి గుండెపోటుతో పెళ్లి వివాహం వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం పలాశ్ ముచ్చల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, అసిడిటీ వల్ల ఇబ్బంది పడటంతో అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఆ తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. మరల ఈరోజు పలాశ్ ఈరోజు మరోసారి అస్వస్థతకు గురవడంతో ముంబైలోని ఎస్వీఆర్ ఆసుపత్రికి తరలించించారు.
ముఖ్యంగా.. ఫొటో షూట్ల కోసం వరుసగా ప్రయాణాలు చేయడం, ఇటీవల వరుసగా సంగీత్, ఇతర కార్యక్రమాల్లో నృత్యాలు చేస్తుండటం, సరైన నిద్ర లేకపోవడం, ఇతర కారణాల వల్ల పలాశ్ ఒత్తిడికి లోనై అస్వస్థతకు గురైనట్లు టీమ్ తెలిపింది.
ఈ క్రమంలో పలాష్, స్మృతి మంధన పెళ్లి వాయిదాపై అనేక రూమర్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పలాష్ మరో యువతితో ఎఫైర్ పెట్టుకున్నాడని, ఇది స్మృతి మంధనకు తెలియడంతోనే అతన్ని నిలదీయగా ఇది తెలిసి మంధన తండ్రికి గుండెపోటు వచ్చిందని ప్రచారం జరుగుతుంది.
దీనికి బలం చేకూర్చేలా పలాష్ ఒక యువతితో చాలా చనువుగా ఉన్న ఫోటోలు నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారాయి. మరీ ఆమె ఎవరో కానీ.. మొత్తంగా దీనిపై నెటిజన్లు ఇష్టమున్నట్లు రూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఆమె వల్లనే స్మృతి మంధన పెళ్లి క్యాన్షిల్ అయ్యిందని కొంతమంది అంటున్నారు. దీనిలో ఎంతో నిజముందో.. స్మృతి మంధన లేదా పలాష్ అధికారికంగా స్పందిస్తేనే ఒక క్లారిటీ రానుంది.
మరోవైపు స్మృతి మంధన తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ నుంచి నిశ్చితార్థం, పెళ్లికి సంబంధించిన అన్ని పిక్స్, డ్యాన్స్ వీడియోలను డిలీట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం స్మృతి మంధన, పలాష్ ల పెళ్లి వాయిదా అంశం సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్ చల్ చేస్తుంది. మరోవైపు పలాస్ సోదరి కూడా తమ కుటుంబాలు ఒత్తిడిలో ఉన్నాయని, తమ ప్రైవసీని గౌరవించాలని కోరుతూ పరాక్ ముచ్చల్ ఈరోజు ట్విట్ కూడా చేశారు.