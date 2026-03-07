English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trisha on Wedding: ఫైనల్‌గా పెళ్లిపై బిగ్ క్లారిటీ ఇచ్చిన త్రిష..?.. నెట్టింట రచ్చ చేస్తున్న పోస్ట్.!. ఏముందంటే..?..

Trisha and vijay thalapathy dating row: విజయ్ త్రిషలు ఇటీవల చెన్నైలో ఇద్దరు కలిసి వివాహ రిసెప్షన్ లో కన్పించడంతో అభిమానులు మరోసారి వీరి పెళ్లిపై రకరకాల ఊహగానాలు తెరమీదకు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక పోస్ట్  నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో త్రిష ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకొవాలని భావిస్తున్నారో కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు.
తమిళ రాజకీయాల్లో విజయ్ దళపతి, త్రిష ల ఎపిసోడ్ రోజుకో మలుతుతిరుగుతుంది. ఇటు పొలిటికల్ గాను మరోవైపు ఇండస్ట్రీ పరంగా కూడా విజయ్ అపోసిషన్ వారికి టార్గెట్ అవుతున్నారు. ప్రజల్లోకూడా ఇటీవల విజయ్ పై కొంత వ్యతిరేక భావన కల్గుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

గతంలో బీజేపీ చీఫ్ టీవీకే విజయ్, త్రిషలపై నోరుపారేసుకున్నారు.ఆ తర్వాత త్రిష రంగంలోకి దిగడంతో తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకుని సారీ కూడా చెప్పారు. మరోవైపు దీనిపై వివాదం రాజుకుంటునే ఉంది. ఆ సమయంలో త్రిష.. ప్రపంచ మంతా నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడిన .. నీవైపు నేనుంటానని పోస్ట్ చేశారు. కొద్దిసేపటికే డిలీట్ చేశారు. కానీ అప్పటికే అది వైరల్ గా మారింది.  

ఇప్పుడు కూడా త్రిష, విజయ్ లు చెన్నైలో వివాహ రిసెప్షన్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మరోసారి వీరి పెళ్లిపై రకరకాల పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. అయితే.. త్రిష అకౌంట్ నుంచి చేసినట్లు ఒక పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఏముందంటే..ఎన్నికలు ముగిసిపోయాక.. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో ఒక బిగ్ అనౌన్స్ మెంట్ ఉంటుందని అందులో రాసి ఉంది. అందులో ఒక ఉంగరం కూడా ఉంది.  

అంటే ఇది పెళ్లికి సంబంధించిన అనౌన్స్ మెంట్ అని త్రిష అభిమానులు పొంగిపోతున్నారు. మరోవైపు ఇది అసలు త్రిష చేసిందా లేకపోతే.. త్రిష పేరుతో ఎవరైన ఫెక్ అకౌంట్ చేసి పోస్ట్ చేశారో తెలియాల్సి ఉంది. త్రిష ఇన్ స్టాలో మాత్రం ఎలాంటి పోస్ట్ కన్పించడంలేదు.  

కొంత మంది గతంలో త్రిష పోస్ట్ పెట్టి డిలీట్ చేశారు.. ఇప్పుడు కూడా డిలీట్ చేసి ఉంటారని తమ వాదనలు విన్పిస్తున్నారు. ఏదీ ఏమైన దీనిపై త్రిష లేదా ఆమె పీఆర్ టీమ్ రియాక్ట్ అయితేనే పూర్తిగా క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇటీవల కొంత మంది కేటుగాళ్లు ఫెక్ ఐడీలు, పేర్లు, డీపీలను పెట్టుకుని ఫెక్ అకౌంట్ లుక్రియేట్ చేసి లేనిపోని రూమర్స్ కు కారణం అవుతున్నారు. ఈ పోస్ట్ కూడా అలాంటిది కావచ్చని కొంత మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.

 ఇక మరోవైపు త్రిష టీవీకే పార్టీ నుంచి రాబోయే ఎన్నికల్లో బరిలో ఉంటారని, చెన్నై నుంచి పోటీ చేస్తారని ప్రచారం కూడా జరుగుతంది. ఈ క్రమంలో తమిళ ప్రొడ్యూసర్ సైతం.. మహిళ దినోత్సవం వేళ భార్యను, కూతుళ్లను ఇంట్లోంచివెళ్లగొట్టి సమాజంను ఏముద్దరిస్తావని విజయ్ పై  ప్రొడ్యూసర్ అమీర్ సుల్తాన్ సెటైర్ లు వేసిన విషయం తెలిసిందే.

