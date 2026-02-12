English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Aligarh Woman Eloped: మరోసారి వార్తల్లో అలీఘడ్ అత్తా.. అప్పుడు కాబోయే అల్లుడితో.. ఇప్పుడు ఎవరితో పరారైందంటే..?

Aligarh Woman Eloped: మరోసారి వార్తల్లో అలీఘడ్ అత్తా.. అప్పుడు కాబోయే అల్లుడితో.. ఇప్పుడు ఎవరితో పరారైందంటే..?

Woman again elpes with her brother in law in uttar pradesh: అనితా దేవీ ఈసారి తన బావ మరిదితో ఎఫైర్ పెట్టుకుంది. అతనితో కలిసి ఉండేందుకు ఇద్దరు పారిపోయారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి అలీఘడ్ లో సంచలనంగా మారింది.
 
1 /6

ఇటీవల సమాజంలో మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా మంట గలిశాయని చెప్పుకొవచ్చు. అసలు కొంత మంది కామంలో పడి పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు వాళ్లు చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే జనాలు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. 

2 /6

ఈ క్రమంలో గతేడాది యూపీలోని అలీఘడ్ లో అత్త కూతురుకు కాబోయే భర్తతో ప్రేమలో పడింది.ఆ తర్వాత అతడ్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి రచ్చ చేసింది. దీంతో కూతురు స్వప్నకు వెన్ను పోటు పొడిచి మరీ అనితా దేవీ 25 ఏళ్ల రాహుల్ ఇల్లు వదిలిపారిపోయింది.

3 /6

అప్పట్లో ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచనలంగా మారింది.  ఈ క్రమంలో ఇంట్లో వారు, బంధువులు చివాట్లు పెట్టిన అనితాదేవీ మాత్రం రాహుల్ తోనే ఉంటానని స్పష్టం చేసింది.ఈ ఘటనలో మరో బిగ్ ట్విస్ట్ తాజాగా... వెలుగులోకి వచ్చింది.

4 /6

గతంలో అల్లుడితో పారిపోయిన అత్త అనితా దేవీ ( అప్నాదేవీ) తాజాగా.. బీహర్ లోని సీతామర్హి జిల్లాలోని ఉస్రైన్ గ్రామంలో ఉండగా.. అనితా దేవీ మాజీ భర్త జితేంద్రకుమార్ బావమరిదిని కలిసింది. అతను బట్టల బిజినెస్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత తరచుగా అతని దగ్గరకు వెళ్లేది.  

5 /6

దీంతో ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఇటీవల అనితా దేవీ కన్పించడంలేదని, ఇంట్లో నుంచి  రూ. 2 లక్షలు, నగలు దొంగిలించారు. తన కుమార్తె కాబోయే భర్త రాహుల్‌తో అలీఘర్‌లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

6 /6

అనితా దేవీ వరుసకు బావమరిది అయ్యే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని తనను మోసం చేసిందని రాహుల్ వాపోయాడు. ఈక్రమంలో పోలీసులు ఫిర్యాదుతో అలీఘడ్ అత్తా మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.  పది నెలలు తనతో ఉండి, ఈ విధంగా మోసం చేసి పారిపోయిందని యువకుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటనతో మరోసారి అనితాదేవీ ఘటన నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇంకా ఇదే పనా.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.  

Aligarh woman Eloped Uttar Pradesh woman eloped with son in law Up woman eloped with son in law Uttar pradesh crime news Aligarh woman elopes UP Crime News

Next Gallery

Aadhaar Update Online: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్ అడ్రస్ మార్చేయండి.. ఇక లైన్లకు గుడ్‌బై!