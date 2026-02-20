Agarwood Tree: 10 తులాల బంగారం అమ్మినా ఈ చెట్టును కొనలేరు.. అత్యంత ఖరీదైన చెట్టు ఇదే!

2 KG Wood Sale Rs 154 Crore Know The World Costliest Tree: ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన లోహం బంగారం. ఇప్పుడు రికార్డు స్థాయిలో బంగారం ధరలు పెరుగుతుండగా.. దానికిమించిన విలువైన వస్తువు ఒకటి ఉంది. అది ఒక చెట్టు పది తులాల బంగారం అమ్మినా ఈ చెట్టును కొనలేరు. అంత విలువైన చెట్టు ఏమిటో తెలుసా?
బంగారం, వజ్రాలను అత్యంత ఖరీదైన వస్తువులు. కానీ ప్రకృతిలో కూడా చాలా ఖరీదైన చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. బంగారం, వజ్రానికి మించిన విలువ చెట్టుకు ఉంది. ఆ చెట్టును పది తులాల బంగారం అమ్మినా కొనలేరు. ఆ చెట్టు ఏమిటి? దాని ప్రత్యేకతలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ప్రకృతిలో ప్రత్యేకమైన చెట్టు అగర్వూడ్. దీనిని ఔద్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ చెట్టుకు చాలా విలువ ఉంటుంది. ఎర్రచందనం కన్నా అధిక విలువ ఈ చెట్టుకు ఉంది. దీని ధర కిలో కోటి రూపాయల వరకు ఉంటుంది.
అగర్వూడ్ చెట్టు అత్యధికంగా ఆగ్నేయాసియాలో పెరుగుతుంది. భారతదేశంలోని అస్సాం రాష్ట్రం నాణ్యమైన అగర్వూడ్ చెట్లు ఉన్నాయి. అక్విలేరియా జాతికి చెందిన అగర్వూడ్ చెట్టుకు వాసన ఉండదు. ఈ చెట్టు తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. ఈ చెట్టుకు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ప్రత్యేక రకం ఫంగస్ సోకినప్పుడు, గాయపడినప్పుడు చెట్టు తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ముదురు, జిగట రసాన్ని విడుదల చేస్తుంది. జిగురు వదలడంతో ప్రత్యేక వాసన కలిగి ఉంటుంది. దీంతో అడవి మొత్తం వాసన వెదజల్లుతుంది.
అగర్వుడ్ చెట్లు జీవితకాలం 10 నుంచి 30 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అగర్వూడ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కలపగా చేస్తుంది. అగర్వూడ్ రకాన్ని క్యారా అంటారు. దీని ధర గ్రాముకు రూ.8.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. షాంఘైలో జరిగిన వేలంలో 2 కిలోల క్యారా కలప రూ.154 కోట్లకు అమ్ముడై రికార్డు నెలకొల్పింది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పరిమళమైన పదార్థాల్లో అగర్వూడ్ను ఉపయోగిస్తారు. దుబాయ్, పారిస్ వంటి నగరాల్లోని లగ్జరీ పెర్ఫ్యూమ్ బ్రాండ్లకు దీనికి అధిక డిమాండ్ ఉంది. అగర్వుడ్ ధూపం హిందూ, బౌద్ధ, ఇస్లామిక్ మతపరమైన ఆచారాలలో కూడా ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది.
చైనాలో ఆయుర్వేద, చైనీస్ వైద్యంలో అగర్వూడ్ కలపను వినియోగిస్తారు. ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలకు నివారణగా ఈ కలప పనిచేస్తుంది. ఇంతటి విలువైన కలప చెట్టు ప్రస్తుతం అంతరించిపోయే పరిస్థితికి చేరుకుంది. పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా అక్విలేరియా చెట్లను పెద్ద ఎత్తున తొలగిస్తున్నారు.