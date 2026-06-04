AgriGold:ఆంధ్రప్రదేశ్లో లక్షలాది మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన అమరావతిలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల అంశంపై ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది.
కేబినెట్ సమావేశంలో అగ్రిగోల్డ్ కేసుల పరిష్కారం, బాధితులకు చెల్లింపుల ప్రక్రియ ప్రధాన చర్చాంశంగా మారింది. కేసుల విచారణ, ఆస్తుల గుర్తింపు, చెల్లింపుల ప్రక్రియలో జరుగుతున్న ఆలస్యంపై ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. బాధితుల డబ్బులు త్వరగా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారాన్ని వేగవంతం చేయడానికి ప్రభుత్వం 31 కొత్త పోస్టులను మంజూరు చేసింది. వీటిలో న్యాయ నిపుణులు, రెవెన్యూ అధికారులు, పరిపాలనా సిబ్బంది వంటి కీలక సిబ్బంది ఉండనున్నారు. కొత్త సిబ్బంది నియామకంతో దరఖాస్తుల పరిశీలన, ఆస్తుల మూల్యాంకనం, వేలం ప్రక్రియ, చెల్లింపుల నిర్వహణ మరింత వేగంగా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
అగ్రిగోల్డ్ సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టి నష్టపోయిన వారి సంఖ్య 11 లక్షలకు పైగానే ఉందని అంచనా. తమ జీవితకాల పొదుపులను కోల్పోయిన అనేక కుటుంబాలు ఇప్పటికీ పరిహారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాలు బాధితుల్లో కొత్త ఆశలు నింపుతున్నాయి.
అగ్రిగోల్డ్ అంశంతో పాటు అమరావతి అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక ప్రతిపాదనలకు కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. హైకోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కోసం రూ.547 కోట్ల వ్యయంతో పనులు చేపట్టేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. అలాగే ఏపీసీఆర్డీఏ బిల్డింగ్ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది.
మొత్తంగా చూస్తే అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన కార్యాచరణను ప్రారంభించింది. కొత్త పోస్టుల మంజూరు, ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ, కేసుల వేగవంతమైన పరిష్కారం వంటి చర్యలతో బాధితులకు న్యాయం జరిగే ప్రక్రియ మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీంతో లక్షలాది మంది బాధిత కుటుంబాలు ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాలపై ఆశాభావంతో ఎదురుచూస్తున్నాయి.