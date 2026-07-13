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Ramayana Trailer: మహేశ్ బాబు రాముడు.. ఎన్టీఆర్ రావణుడు.. రామాయణ ట్రైలర్ చూసేయండి

Written ByVishnupriya
Published: Jul 13, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:33 AM IST

Ramayana Trailer:రామాయణం సినిమాపై దేశవ్యాప్తంగా భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. దర్శకుడు నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అధికారిక ట్రైలర్ విడుదలకు ఇంకా సమయం ఉండటంతో, సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫ్యాన్ మేడ్ ఏఐ ట్రైలర్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Keerthy Suresh Sita1/5

జూనియర్ ఎన్టీఆర్

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాయంతో రూపొందించిన ఈ వీడియోలో తెలుగు స్టార్ హీరోలను రామాయణ పాత్రల్లో చూపించారు. ఇందులో రాముడి పాత్రలో మహేశ్ బాబు, రావణుడి పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కనిపించడం అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తోంది. అలాగే సీతగా కీర్తి సురేష్, మండోదరిగా జాన్వీ కపూర్‌ను చూపించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.  

Ramayana AI Trailer2/5

రాముడిగా మహేశ్ బాబు

సుమారు ఒక నిమిషం నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఎంతో ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు. ముఖ్యంగా సీత అపహరణ తర్వాత రాముడిగా మహేశ్ బాబు చూపించిన భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరోవైపు రావణుడిగా ఎన్టీఆర్ కనిపించిన సన్నివేశాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చర్చకు దారి తీశాయి. ఆయన తపస్సు చేస్తున్నట్లు చూపించిన షాట్ అభిమానులకు గూస్‌బంప్స్ తెప్పించిందని చాలామంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Jr NTR Ravana3/5

రావణుడిగా ఎన్టీఆర్

ఈ వీడియో విడుదలైన కొద్ది సమయంలోనే ఎక్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వంటి వేదికల్లో వేగంగా వైరల్ అయింది. పలువురు అభిమానులు ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ, ఇలాంటి కాంబినేషన్‌తో నిజంగానే సినిమా వస్తే చూడాలని ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరికొందరు ఈ ఏఐ వీడియోను రూపొందించిన వారికి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.  

Mahesh Babu Rama4/5

కీర్తి సురేష్

అయితే ఇది పూర్తిగా అభిమానులు రూపొందించిన ఫ్యాన్ మేడ్ ఏఐ వీడియో మాత్రమే. దీనికి అధికారిక రామాయణ సినిమాతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అసలు చిత్రంలో రాముడి పాత్రలో రణ్‌బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని హాన్స్ జిమ్మర్, ఏఆర్ రెహమాన్ అందిస్తున్నారు.  

Mahesh Babu5/5

జాన్వీ కపూర్

రామాయణం మొదటి భాగాన్ని 2026 దీపావళి సందర్భంగా విడుదల చేయాలని, రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్రబృందం ప్రణాళిక రూపొందించింది. అధికారిక ట్రైలర్ కూడా త్వరలో విడుదల కానుండటంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఇక మహేశ్ బాబు ప్రస్తుతం ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న భారీ అడ్వెంచర్ చిత్రంలో నటిస్తుండగా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న "డ్రాగన్" సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు తమ తమ ప్రాజెక్టులతో అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

TAGS:
AI Ramayana Trailer
mahesh babu
Jr Ntr
Mahesh Babu Rama
Jr NTR Ravana
Ramayana AI Trailer
Keerthy Suresh Sita

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