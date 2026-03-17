CV Shanmugam on Nayanthara: నయనతారతో ఆ కోరిక తీరుస్తారా..?.. ఎన్నికల వేళ ఎంపీ కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?..

Aiadmk mp cv Shanmugam controvery: మహిళల భద్రత కోసం ఏర్పాటుచేసిన కార్యక్రమంలో అన్నాడీఎంకే ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారంగా మారాయి. దీనిపై నయన తార అభిమానులు మండిపడుతున్నారు.
తమిళ నాడు రాజకీయాల్లో ఇటీవల కాంట్రవర్సీలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ఇప్పటికే విజయ్ దళపతి, త్రిషలు తరచుగా ఏదో ఒక రచ్చతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. దీనిపై నాన్ స్టాప్ వివాదాలు చోటు చేసుకుంటునే ఉన్నాయి. దీనిపై రాజకీయ నేతలతో పాటు, సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖులు సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు.
అయితే.. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ అన్నా డీఎంకే ఎంపీ సీవీ షన్ముగం మరింత అగ్నికి ఆజ్యం పోసేలా ప్రవర్తించారు. దీనిపై తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది. మహిళల భద్రత కోసం మంగళవారం విల్లుపురంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది.
దీనిలో భాగంగా అన్నాడీఎంకే రాజ్యసభ సభ్యుడు సీవీ షణ్ముగం ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సీఎం స్టాలీన్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు తాయిలాలు ప్రకటించిందని ఫైర్ అయ్యారు. మరోవైపు మీకలలను నిజం చేసేందుకు తమ ప్రభుత్వముందని సీఎం స్టాలీన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఎంపీ సెటైర్లు వేశారు. అది కాస్త ఆయన మెడకు చుట్టుకుంది.
ఎంపీ మాట్లాడుతూ, అబ్దుల్ కలాం మనల్ని కలలు కనమన్నారని, అయితే మన కలలను తమతో పంచుకోవాలని సీఎం స్టాలీన్ చెప్పడం హస్యాస్పదంమన్నారు. తనకు నయనతారను కావాలని అడిగితే తెచ్చిపెడతారా..?.. ఆమెను పెళ్లి చేసుకొవాలన్న తన కోరికను స్టాలీన్ తీరుస్తారా..?.. అంటూ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. రాజకీయంగా ఒకరిపై మరోకరు విమర్శలు చేసుకొవడంలో మహిళల్ని, అందులో సెలబ్రీటీలను, లాగటం ఏంటని అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఎంపీపై నయన్ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు.
ఇప్పటికే విజయ్ , త్రిష వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ.. నయత తార వివాదం మరింత హీట్ ను పెంచేదిగా మారింది. దీనిపై ప్రస్తుతం రాజకీయంగా కూడా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. వెంటనే ఆయన దీనిపై సారీ చెప్పాలని నయన్ ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.