Air Cooler Hack: రూ.0 ఖర్చుతో కూలర్ ఏసీలా మారుతుంది.. సింపుల్ ఐడియా!

Air Cooler Cooling Trick:వేసవి కాలం మొదలయ్యాక వేడి రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఈ సమయంలో చాలా మంది ఇళ్లలో ఎయిర్ కూలర్లు ఉపయోగిస్తారు. కానీ కొన్ని సార్లు కూలర్ కూడా వేడి గాలినే ఇస్తుంది. అప్పుడు గది చల్లగా ఉండదు. అయితే చిన్న ట్రిక్ ఉపయోగిస్తే, మీ కూలర్ గాలిని మరింత చల్లగా మార్చుకోవచ్చు. అందుకోసం ఇంట్లో ఉన్న పాత మట్టి కుండ చాలు.
ముందుగా ఒక చిన్న మట్టి కుండ తీసుకోవాలి. అది పాతదైనా సమస్య లేదు. ఆ కుండ అడుగు భాగంలో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేయాలి. ఈ రంధ్రాల వల్ల నీరు సులభంగా లోపలికి వెళ్తుంది. తర్వాత కూలర్ సైడ్ ప్యానెల్ను ఓపెన్ చేసి, లోపల ఉన్న నీటి ట్యాంక్లో ఈ కుండను పెట్టాలి.
తర్వాత కూలర్లో ఉండే మోటార్ పంప్ను తీసి, ఆ కుండలో అమర్చాలి. ఇలా చేస్తే మోటార్ నేరుగా ట్యాంక్లోని నీటిని కాకుండా, కుండలోని నీటినే పంప్ చేస్తుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన స్టెప్.
మట్టి కుండలో నీరు త్వరగా చల్లబడే లక్షణం ఉంటుంది. కుండలోని చిన్న రంధ్రాల ద్వారా నీరు కొద్దిగా ఆవిరైపోతుంది. దీనివల్ల లోపల ఉన్న నీరు మరింత చల్లగా మారుతుంది. ఈ ప్రక్రియను ‘ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్’ అంటారు. ఇది సహజమైన చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది.
ఇప్పుడు ఈ చల్లని నీటిని మోటార్ పంప్ చేసి కూలింగ్ ప్యాడ్స్పై వేస్తుంది. ప్యాడ్స్ తడవడంతో బయట నుండి వచ్చే గాలి ఆ చల్లదనాన్ని తీసుకుని గదిలోకి వస్తుంది. దీంతో మీ కూలర్ గాలి చాలా చల్లగా అనిపిస్తుంది. కొంతవరకు ఏసీలా ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది.
ఈ ట్రిక్ వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే ఇది చేయొచ్చు. ఐస్ ముక్కలు వేయాల్సిన పని కూడా ఉండదు. అలాగే విద్యుత్ ఖర్చు కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.