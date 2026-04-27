Air Cooler Offer 2026: రాత్రంతా ఏసీలా కూలింగ్..రూ.17 వేల కూలర్ కేవలం 9 వేలకే..ఈ సమ్మర్‌కు బెస్ట్ డీల్!

air cooler offer 2026: వేసవికాలంలో వేడి తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. రోజురోజుకూ ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో ఇంట్లో చల్లని వాతావరణం కోసం చాలా మంది ఎయిర్ కూలర్లు కొనాలని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎయిర్ కూలర్ ఒక మంచి ఆప్షన్. ఏసీతో పోలిస్తే కూలర్ ధర తక్కువగా ఉంటుంది, కరెంట్ బిల్లు కూడా కొంచెం తక్కువగా వస్తుంది. అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో పెద్ద సైజ్ కూలర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది.
ఇప్పుడు మార్కెట్లో 100 లీటర్ల ట్యాంక్ ఉన్న ఎయిర్ కూలర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి కూలర్లలో ఒకటి HAVAI కంపెనీకి చెందిన Thunder మోడల్. ఇది డెసర్ట్ కూలర్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఈ కూలర్‌లో 100 లీటర్ల పెద్ద ట్యాంక్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఒకసారి నీరు నింపితే చాలా గంటల పాటు కూలర్ పనిచేస్తుంది. రాత్రి మొత్తం కూడా నీరు అయిపోకుండా ఉండటం దీని ప్రధాన ప్లస్ పాయింట్.

ఈ కూలర్‌లో ఉన్న ఫ్యాన్ కూడా బలంగా ఉంటుంది. ఇందులో 4 అల్యూమినియం బ్లేడ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి బ్లేడ్ సైజు సుమారు 17 అంగుళాలు ఉంటుంది. అందువల్ల గాలి బాగా దూరం వరకూ వెళుతుంది. సుమారు 15 అడుగుల దూరం వరకు చల్లని గాలి అందిస్తుంది. వేసవిలో గదులు వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కూలర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

ఇంకా ఈ కూలర్‌లో 3 వైపులా హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి నీటిని బాగా పట్టుకుని చల్లని గాలి ఇవ్వడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే ఈ ప్యాడ్స్ వల్ల దుర్వాసన కూడా రాదు. తరచుగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే కొంతకాలానికి ఒకసారి శుభ్రం చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

మరొక మంచి ఫీచర్ ఆటో స్వింగ్. ఇది ఉండడం వల్ల గాలి ఒకే దిశలో కాకుండా అన్ని వైపులా వెళుతుంది. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా తల నుంచి కాళ్ల వరకు గాలి సమానంగా అందుతుంది. దీని వల్ల సౌకర్యంగా నిద్రపోవచ్చు.

అయితే ఈ కూలర్‌లో ఆటోమేటిక్ వాటర్ ఫిల్లింగ్ సిస్టమ్ లేదు. నీరు మనమే నింపుకోవాలి. ఇది కొంతమందికి చిన్న అసౌకర్యం కావచ్చు. కానీ ఈ ఫీచర్ ఉన్న కూలర్లు ఎక్కువ ధరలో ఉంటాయి. అందుకే తక్కువ ధరలో ఇది మంచి ఎంపికగా భావించవచ్చు.

మోటార్ కూడా హెవీ డ్యూటీగా ఉంటుంది. ఎక్కువ గంటలు పనిచేసినా సమస్యలు రావడం తక్కువ. శబ్దం కూడా ఎక్కువగా ఉండదు అని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే కరెంట్ బిల్లు పూర్తిగా తక్కువ వస్తుంది అనడం సరిగ్గా కాదు. ఎంతసేపు వాడుతున్నామో దానిపై బిల్లు ఆధారపడి ఉంటుంది.  

ధర విషయానికి వస్తే, ఈ కూలర్ అసలు ధర సుమారు ₹16,990. కానీ ఆఫర్‌లో సుమారు ₹9,289కి లభిస్తోంది. EMI ఆప్షన్ కూడా ఉంది. నెలకు సుమారు ₹327 చెల్లిస్తూ కొనవచ్చు. దీనికి 1 సంవత్సరం వారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు.

రివ్యూలు చూస్తే చాలా మంది ఈ కూలర్ బాగుందని చెప్పారు. మన్నికగా ఉందని, ధరకు తగిన విలువ ఇస్తుందని అంటున్నారు. అయితే కొందరు స్వింగ్ లేదా పంప్ సమస్యలు వచ్చాయని కూడా చెప్పారు. అంటే మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు ఉన్నాయి.

