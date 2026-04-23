  • Air Cooler Tips: ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు.. ఈ వేసవిలో కూలర్ ఏసీలా చల్లగా!

Air Cooler Tips: ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు.. ఈ వేసవిలో కూలర్ ఏసీలా చల్లగా!

cooler cooling tricks: వేసవి కాలం వచ్చిందంటే మొదట గుర్తుకు వచ్చేది వేడి. ఈ సమయంలో ఇంట్లో చల్లని గాలి కోసం చాలా మంది ఎయిర్ కూలర్‌ను ఉపయోగిస్తారు. అయితే చాలా మందికి ఒకే సమస్య ఉంటుంది.. కూలర్ ఆన్ చేసినా సరైన చల్లదనం రావడం లేదు అని ఏకువ మంది ఆలోచిస్తుంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం కూలర్‌లో ఉన్న ప్యాడ్స్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడమే.
ఎయిర్ కూలర్‌లో హనీకాంబ్ ప్యాడ్స్ చాలా ముఖ్యమైన భాగం. ఇవి గాలిని చల్లగా మార్చే పని చేస్తాయి. వేడి గాలి ఈ ప్యాడ్స్ మధ్యగా వెళ్లినప్పుడు, నీటితో కలిసి ఆవిరి ప్రక్రియ జరుగుతుంది. దాంతో గాలి చల్లబడుతుంది. కానీ ఈ ప్యాడ్స్ మురికిగా ఉంటే, గాలి సరిగా వెళ్లదు. ఫలితంగా కూలింగ్ తగ్గిపోతుంది.

కాలక్రమంలో ప్యాడ్స్‌లో దుమ్ము, మినరల్స్ పేరుకుపోతాయి. దీంతో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి. అప్పుడు గాలి ప్రవాహం తగ్గిపోతుంది. కొన్నిసార్లు దుర్వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే ప్యాడ్స్‌ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయడం చాలా అవసరం.

ప్యాడ్స్‌ను శుభ్రం చేయడం చాలా సులభం. మొదట కూలర్‌ను ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ తీసేయాలి. తర్వాత ప్యానెల్స్ తీసి ప్యాడ్స్‌ను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసుకోవాలి. ముందుగా పైభాగంలో ఉన్న దుమ్మును సాఫ్ట్ బ్రష్‌తో తొలగించాలి. తరువాత సాధారణ నీటితో కడగాలి. ఇంకా శుభ్రంగా చేయాలంటే నీటిలో కొద్దిగా వినిగర్ కలిపి 10 నుంచి 20 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.

తర్వాత మెల్లగా బ్రష్‌తో శుభ్రం చేసి, క్లీన్ నీటితో మళ్లీ కడగాలి. శుభ్రం చేసిన తర్వాత ప్యాడ్స్ పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు వేయాలి. తడి ఉన్న ప్యాడ్స్‌ను తిరిగి పెట్టకూడదు. పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత కూలర్‌లో మళ్లీ అమర్చాలి.  

ప్యాడ్స్ ఎప్పుడు మార్చాలి అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తించాలి. గాలి సరిగ్గా రాకపోవడం, దుర్వాసన పోకపోవడం, ప్యాడ్స్ చీలిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటే వెంటనే మార్చాలి. సాధారణంగా 1 నుంచి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మార్చడం మంచిది.  

ఇలా చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ ఎయిర్ కూలర్ ఏసీలా చల్లని గాలి ఇస్తుంది. అలాగే విద్యుత్ ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ వేసవిలో కూలర్‌ను సరిగ్గా మెయింటైన్ చేసి చల్లని గాలిని ఆస్వాదించండి.

air cooler tips cooler cooling tricks how to clean cooler pads honeycomb pads cleaning summer cooling tips cooler maintenance tips improve cooler performance

