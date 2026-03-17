Air Force Career after 10th: ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్సులో ఉద్యోగం సంపాదించడం అనేది చాలా మంది యువతకు కల. దేశ సేవ చేయాలనే అభిలాషతో పాటు గౌరవం, స్థిరమైన ఆదాయం, ఆకర్షణీయమైన జీవనశైలిగా ఈ రంగం నిలుస్తుంది. మీరు 10వ తరగతి పూర్తి చేసి భవిష్యత్తులో ఆకాశంలో ఎగరాలని ఆశిస్తున్నట్లయితే, ఈ రంగంలోకి రావడానికి సరైన మార్గం ఏమిటో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మొదటిగా.. 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన వెంటనే వైమానిక దళంలో అధికారిగా చేరే అవకాశం ఉండదు. ఇందుకు కనీసం 12వ తరగతి పూర్తి చేయాలి. ముఖ్యంగా భౌతికశాస్త్రం (Physics) గణితం (Mathematics) సబ్జెక్టులతో ఇంటర్ పూర్తిచేయడం అవసరం. ఆ తర్వాతే మీరు అధికారిగా ఎంపికయ్యే మార్గాల్లో ఒకటైన National Defence Academy Exam (NDA) పరీక్షకు అర్హత పొందుతారు.
10వ తరగతి తర్వాత నుంచే మీరు సక్రమంగా సిద్ధమైతే, భవిష్యత్తులో వైమానిక దళంలో చేరే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అందుకోసం ముందుగా NDA పరీక్షకు బలమైన పునాది వేయాలి. గణితం, ఇంగ్లీష్, సాధారణ జ్ఞానం వంటి అంశాల్లో మంచి పట్టు సాధించాలి. NDA పరీక్షను Union Public Service Commission నిర్వహిస్తుంది మరియు ఇది సంవత్సరానికి రెండు సార్లు జరుగుతుంది.
అదే విధంగా, NDA ఫౌండేషన్ కోర్సులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కోర్సులు 11వ, 12వ తరగతి చదువులతో పాటు NDA పరీక్షకు కావాల్సిన సన్నద్ధతను కలిపి నేర్పిస్తాయి. ఇవి విద్యార్థులను విద్యాపరంగా మాత్రమే కాకుండా మానసికంగా, శారీరకంగా కూడా సిద్ధం చేస్తాయి.
శారీరక దృఢత్వం కూడా ఈ కెరీర్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం, పరుగులు తీయడం, పుష్-అప్స్, పుల్-అప్స్ వంటి ఫిట్నెస్ కార్యకలాపాలు చేయడం ద్వారా శరీరాన్ని బలంగా తయారు చేసుకోవాలి. రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత శారీరక పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఎంతో అవసరం.
వేతనాల విషయానికి వస్తే.. NDA ద్వారా శిక్షణ పూర్తి చేసి అధికారిగా చేరిన తర్వాత ప్రారంభ జీతం సుమారు రూ.56,100 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అనుభవం మరియు హోదా పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ జీతం రూ.2.5 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్, ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్, స్క్వాడ్రన్ లీడర్, వింగ్ కమాండర్, గ్రూప్ కెప్టెన్, ఎయిర్ మార్షల్ వంటి హోదాల ప్రకారం జీతాలు మారుతూ ఉంటాయి.
ఇవే కాకుండా, వైమానిక దళంలో పని చేసే వారికి వివిధ రకాల భత్యాలు, నివాస సౌకర్యాలు, వైద్య సేవలు, ట్రావెల్ సదుపాయాలు కూడా లభిస్తాయి. సరైన ప్రణాళికతో 10వ తరగతి నుంచే సిద్ధమైతే, భారత వైమానిక దళంలో ఉన్నతమైన కెరీర్ సాధించడం సాధ్యమే. దేశానికి సేవ చేయాలనే సంకల్పం ఉన్న వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు.