Huge Discounts on flight tickets: విమానంలో ప్రయాణం చేయాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తన 'ఫ్రీడమ్ సేల్'లో టిక్కెట్ ధరలపై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తోంది. ఆగస్టు 19, 2025 నుండి మార్చి 31, 2026 వరకు ప్రయాణించడానికి ఈ సేల్లో టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
విమానంలో ప్రయాణం చేయాలనుకునే వారికి శుభవార్త. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తన ఫ్రీడమ్ సేల్లో టిక్కెట్ల ధరలను బస్సు, రైలు టిక్కెట్ల కంటే తక్కువకు అందిస్తోంది. 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఆఫర్ను ప్రకటించారు. ఈ సేల్లో దాదాపు 50 లక్షల సీట్లు 1,279 రూపాయల నుండి ప్రారంభమయ్యే ధరలతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తన ఫ్రీడమ్ సేల్లో విమాన టిక్కెట్ల ధరలను చాలా తగ్గించింది. దేశీయ విమానాలకు 1,279 రూపాయలు.. అంతర్జాతీయ విమానాలకు 4,279 రూపాయల నుండి టిక్కెట్లు లభిస్తాయి. ఈ ఆఫర్తో ఆగస్టు 19, 2025 నుండి మార్చి 31, 2026 వరకు ప్రయాణించే టిక్కెట్లను ఆగస్టు 15 వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఆఫర్ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ వెబ్సైట్ మరియు మొబైల్ యాప్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఆగస్టు 11 నుండి అన్ని ప్రధాన బుకింగ్ ఛానెల్లలో కూడా ఈ సేల్ ఉంటుంది. ఓనం, దసరా, దీపావళి, క్రిస్మస్ వంటి పండుగల సమయంలో ప్రయాణించే వారు ఈ ఆఫర్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఎక్స్ప్రెస్ లైట్ ఆఫర్లో బ్యాగేజీ లేకుండా తక్కువ ధరలో టిక్కెట్లు లభిస్తాయి. ఎక్స్ప్రెస్ వాల్యూ ఆఫర్లో బ్యాగేజీ సౌకర్యంతో దేశీయ విమానాలకు 1,379 రూపాయల నుండి.. అంతర్జాతీయ విమానాలకు 4,479 రూపాయల నుండి టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అదనంగా ఎక్స్ప్రెస్ బిజ్ ఆప్షన్తో బిజినెస్ క్లాస్ సౌకర్యం కూడా లభిస్తుంది. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ 116 విమానాలతో రోజుకు 500కు పైగా సేవలను 38 దేశీయ మరియు 17 అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో అందిస్తోంది.