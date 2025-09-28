Golden Offer: ఎంజాయ్ పండగో.. రూ.1,200కే ఫ్లైట్​ టికెట్.. బంపర్​ ఆఫర్ ప్రకటించిన ఎయిరిండియా ​

Air India Bumper Offer: ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తమ ప్రయాణికుల కోసం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. దసర సందర్భంగా పేడే సేల్ పేరిట ఎయిర్ ఇండియా ప్రత్యేక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా రూ. 1200 విమాన టికెట్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. పేద, మధ్య తరగతి వారికి ఈ ఆఫర్ ఎంతో బెనిఫిట్.
గత కొంతకాలంగా ఎయిర్లైన్స్ సంస్థలు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకోవడానికి.. పండుగల సమయంలో ప్రత్యేక డిస్కౌంట్స్ ప్రకటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు తక్కువ ధరల్లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచింది.
దసర పండుగ సందర్భంగా పేడే సేల్ పేరిట ఎయిర్ ఇండియా ప్రత్యేక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. రూ.1,200 విమాన టికెట్ను ప్రయాణికుల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఎక్స్ప్రెస్ లైట్ కింద ఈ ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టింది.
లాగ్డ్-ఇన్-మెంబర్స్కు ఈ ఆఫర్ వర్తించగా.. ఇతరులకు ఎక్స్ప్రెస్ వాల్యూ పేరిట రూ.1,300 నుంచి టికెట్ ధరలు ప్రారంభం అవుతాయి. దీనికోసం టికెట్లను ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక అక్టోబర్ 1 వరకు ఈ ఆఫర్ అమలులో ఉంటుంది. అక్టోబర్ 12 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు ప్రయాణం చేసే వారు.. అక్టోబర్ 1లోపు టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్లు తీసుకొచ్చింది. ఎక్స్ప్రెస్ లైట్ ఫేర్స్ రూ. 3,724 నుంచి మొదలు అవుతాయి. ఎక్స్ప్రెస్ వాల్యూ రేట్లు రూ. 4,674 నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎయిరిండియా అధికారిక వెబ్సైట్, అఫీషియల్ యాప్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది.