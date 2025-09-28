English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Golden Offer: ఎంజాయ్ పండగో.. రూ.1,200కే ఫ్లైట్​ టికెట్.. బంపర్​ ఆఫర్ ప్రకటించిన ఎయిరిండియా ​

Air India Bumper Offer: ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ తమ ప్రయాణికుల కోసం బంపర్ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. దసర సందర్భంగా పేడే సేల్​ పేరిట ఎయిర్​ ఇండియా ప్రత్యేక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా రూ. 1200 విమాన టికెట్‌ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. పేద, మధ్య తరగతి వారికి ఈ ఆఫర్ ఎంతో బెనిఫిట్.
గత కొంతకాలంగా ఎయిర్‌లైన్స్​ సంస్థలు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకోవడానికి.. పండుగల సమయంలో ప్రత్యేక డిస్కౌంట్స్ ప్రకటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎయిర్​ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్​ దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు తక్కువ ధరల్లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచింది.

దసర పండుగ సందర్భంగా పేడే సేల్​ పేరిట ఎయిర్​ ఇండియా ప్రత్యేక స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. రూ.1,200 విమాన టికెట్‌‌ను ప్రయాణికుల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఎక్స్‌ప్రెస్​ లైట్​ కింద ఈ ఆఫర్​‌ను ప్రవేశపెట్టింది.  

లాగ్‌డ్-ఇన్-మెంబర్స్‌కు ఈ ఆఫర్​ వర్తించగా.. ఇతరులకు ఎక్స్‌ప్రెస్ వాల్యూ పేరిట రూ.1,300 నుంచి టికెట్​ ధరలు ప్రారంభం అవుతాయి. దీనికోసం టికెట్లను ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక అక్టోబర్ 1 వరకు ఈ ఆఫర్​ అమలులో ఉంటుంది. అక్టోబర్ 12 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు ప్రయాణం చేసే వారు.. అక్టోబర్​ 1లోపు టికెట్​ బుక్​ చేసుకుంటే ఈ ఆఫర్​ వర్తిస్తుంది.  

అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం ఎయిర్​ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్​ ఆఫర్లు తీసుకొచ్చింది. ఎక్స్‌ప్రెస్ లైట్ ఫేర్స్ రూ. 3,724 నుంచి మొదలు అవుతాయి. ఎక్స్‌ప్రెస్ వాల్యూ రేట్లు రూ. 4,674 నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఎయిరిండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్, అఫీషియల్ యాప్ ద్వారా టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే ముందుగానే టికెట్లు బుక్​ చేసుకునే వారికి మాత్రమే ఈ ఆఫర్​ వర్తిస్తుంది.  

