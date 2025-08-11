English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flight Journey: ఎయిర్‌ ఇండియా ఫ్రీడమ్ ఆఫర్.. రూ.1279 ఫ్లైట్‌ జర్నీ, అస్సలు మిస్‌ చేసుకోకండి..

Air India Express Freedom Sale: ఫ్లైట్ జర్నీ చేయాలనుకునే వారికి ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఫ్రీడమ్ సేల్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో కేవలం బస్సు ప్రయాణం ధరలకే మీరు ఫ్లైట్ జర్నీ కూడా చేసెయ్యొచ్చు. డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్ టికెట్స్ తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం 1279 నుంచి టిక్కెట్‌ ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
ఫ్లైట్ జర్నీ చేయాలనుకునేవారికి బంపర్ ఆఫర్. ఎన్నో ఏళ్లుగా విమాన ప్రయాణం చేయాలని మన దేశంలో చాలామంది అనుకుంటారు. అయితే ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రయాణం చేయకపోవచ్చు. ఇలాంటి సేల్ పెట్టినప్పుడు ఉపయోగించుకోండి. 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ కేవలం రూ.1279 తో టికెట్ అందుబాటులో ఉంది.  

ఇది రెండు డొమెస్టిక్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ టికెట్ ధరలు కూడా తక్కువ ధరలోనే సేల్ పెట్టింది. ఆగస్టు 10 ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో దీన్ని ప్రకటించింది. నేటి నుంచి 15 ఆగస్టు వరకు చివరి రోజు. మీరు ఫ్లైట్ టికెట్ ఈ శీతాకాలంలో లేకపోతే ఎండాకాలంలో జర్నీ చేయడానికి బుక్ చేసుకోవచ్చు.  

బుక్ చేసుకున్న ఈ ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఆగస్టు 19 నుంచి 2026 మార్చి 31 వరకు వర్తిస్తుంది. అంటే మీరు ఓనం, దీపావళి, క్రిస్మస్ లో అయితే ఎక్కువ రోజులు సెలవులు వస్తాయి. దుర్గా పూజ, దసరా వంటి సందర్భాల్లో జర్నీ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్లైట్లో వెళ్లాలనుకునే వారికి బంపర్ ఛాన్స్. కేవలం రూ.1279 నుంచి డొమెస్టిక్, రూ. 4279 నుంచి ఇంటర్నేషనల్ టికెట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రతిరోజు 500 ఫ్లైట్స్ రన్ చేస్తుంది. మొత్తం 38 డొమెస్టిక్, 17 ఇంటర్నేషనల్ డెస్టినేషన్స్ కు ప్రయాణీకులను చేరుస్తుంది. మొత్తం 116 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కలిగి ఉంది. ఇది కాకుండా జీరో చెక్ ఇన్ బ్యాగేజ్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

ఇక ఎక్స్‌ప్రెస్ వ్యాల్యూ కింద చెకిగ్ బ్యాకేజీ రూ.1379 డొమెస్టిక్ రూట్స్, రూ. 4479 అంతర్జాతీయ జర్నీ చేసే వారికి వర్తిస్తుంది. ఇందులో బిజినెస్ క్లాస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మొత్తం సీట్ వెడల్పు 58 ఇంచులతో కలిగి ఉంటుంది. మొత్తం కొత్తగా 40 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లు కూడా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ పరిచయం చేసింది.   

ఇందులో 25% ఎక్స్ ప్రెస్ బిజ్‌ ఫేర్స్, 20% ఎక్స్ట్రా లగేజ్ డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తుంది. ఇది ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్‌లైన్స్‌ లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా అందిస్తుంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా దసరా సెలవులకు ఫ్లైట్‌ జర్నీ చేసేయండి.

