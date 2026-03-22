Air India Staff: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. బరువు పెరిగితే జీతం కట్.!.. ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయంపై రచ్చ.!.

Air india strict rules for cabin crew: తమ సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగులు ఎలాంటి సిట్యువేషన్లను సైతం ఎదుర్కొనేందుకు ఈవిధంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటించింది. దీంతో ఈ నిర్ణయంపై నెటిజన్లు వింతగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.
ఇటీవల దేశంలో ఉద్యోగులకు గడ్డుకాలం ఏర్పడింది. దీనికి తోడు ఏఐ వచ్చాక మరిన్ని జాబ్ లు డొలాయ మానంలో పడ్డాయి. అసలు చాలా మంది ఉద్యోగుల భవితవ్యం ఆగమ్య గోచరంగా మారింది. మరోవైపు ప్రైవేటు కంపెనీలు ఇటీవల ఎక్కువగా కాస్ట్ కటింగ్ ల పేరుతో ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాయి.
ఎవర్ని ఎప్పుడు ఏ కారణంతో తీసేస్తారో ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. కొన్ని సంస్థలు వింత వింత కారణాలలో జీతాల్లో కోతల్ని విధిస్తాయి. ఈ క్రమంలో టాటా గ్రూప్ తమ సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగులు బరువు పెరిగితే వారి జీతాలు కట్ చేస్తామని ప్రకటించింది. మే 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానుంది.
టాటా గ్రూప్ ఆధీనంలోని ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ తన క్యాబిన్ సిబ్బంది ఫిట్నెస్ విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నిబంధనల ప్రకారం తమ సిబ్బంది ఉండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు ఉంటే జీతంలో కోత విధించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ముఖ్యంగా సంస్థ సేవలు, తమ ప్రమాణాలను పెంచుకునేందుకు ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటించింది.
సిబ్బంది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (బీఎంఐ)ని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తారు. బరువు పెరిగితే విమాన విధుల నుంచి తప్పిస్తారు. వారికి కొంత సమయం ఇస్తారు. మరల మార్పులు రాకుంటే జీతంలో కోతను విధించే దిశగా చర్యలు తీసుకునేందుకు సన్నాహలు చేస్తున్నారు.
కేవలం బాహ్య సౌందర్యం మాత్రమేకాకుండా.. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో తమ సిబ్బంది తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యేలా వారి శరీరం సహాకరించేలా ఈ విధంగా సంస్కరణలు చేస్తున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా వెల్లడించింది. దీనిలో భాగంగా.. ఈ కఠిన నిబంధనలను అమలు చేస్తామని వెల్లడించింది.
మరోవైపు దీనిపై కొంత మంది ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. బరువు ఆధారంగా జీతంలో కొతలు విధించడం ఏంటని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో శరీరంలో అనేక మార్పులు జరుగుతుంటాయని వాపోతున్నారు. దీని వల్ల బరువుపెరగటం, తగ్గటం వంటివి సంభవిస్తాయని అంటున్నారు. మొత్తంగా ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.