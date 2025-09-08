English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.195 కే మూడు నెలలు హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ, 90 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!

Airtel 90 Days Plan: ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం రూ.195కే 90 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ ఇప్పటికే అతి తక్కువ ధరలో రీఛార్జి ప్లాన్స్ ను అందిస్తున్న సంగతి తెలిసింది. అయితే ఈ రూ.195 ప్లాన్ తో యూజర్లు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందుతారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ భారతీ ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. యూజర్ల కోసం కేవలం రూ. 195 ప్లాన్‌ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. 90 రోజుల వాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇది ఎక్కువ మంది కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటుంది. డేటా ఎక్కువగా వినియోగించే వారికి ఇది అదిరిపోయే ప్లాన్ అని చెప్పొచ్చు.   

మీరు కేవలం రూ.195 తో రీఛార్జీ చేసుకుంటే 90 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌లో 15 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అయితే ఈ ప్లాన్ బేసిక్ ప్లాన్ కి యాడ్ ఆన్. అంటే దీనికి ముందుగానే బేసిక్ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసి యాక్టీవ్‌గా ఉండాలి.   

 ఈ ప్లాన్ తో రీఛార్జి చేసుకుంటే హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. కానీ ఇందులో మీరు ఎలాంటి కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ పొందలేరు. అయితే ఈ ప్లాన్ తో మీకు జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్ క్రిప్షన్ 3 నెలలు ఉచితంగా పొందుతారు. మొబైల్ ఎడిషన్లో మీరు ఈ ఓటిటిలో సినిమాలు వీక్షించే అద్భుత అవకాశం లభిస్తుంది.  

అంటే ఈ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే డేటాతోపాటు జియో హాట్ స్టార్ ఓటిటి కూడా ఫ్రీ. ఇందులో మీరు స్పోర్ట్స్, వెబ్ సిరీస్, సినిమాలు కూడా చూడవచ్చు. ఎయిర్‌టెల్ రూ. 199 మరో ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్ వాలిడిటీ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. ఇందులో అపరిమిత కాలింగ్ తో పాటు 2gb డేటా పొందుతారు.  

 ఈ ప్లాన్ డేటా ఎక్కువగా ఉపయోగించని వారికి బాగుంటుంది. పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత ఎయిర్‌టెల్ తమ యాజర్లను ఎక్కువ మొత్తంలోనే కోల్పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో వారిని తిరిగి ఆకర్షించే విధంగా కొత్త రీఛార్జి ప్లాన్స్ ను అతి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది.

