English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!

Airtel Rs 1849 Plan: మన దేశంలో రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ టెలికాం కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. సరసమైన ధరలోనే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ బడ్జెట్‌లోనే అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా 380 మిలియన్‌లకుపైగా వినియోగదారులను కలిగి ఉన్న ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్‌టెల్ అందిస్తున్న 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ దీని నెలవారీ కేవలం రూ.154 మాత్రమే.  ఈ ప్లాన్ లో మీరు ఏ బెనిఫిట్స్ పొందుతారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

ప్రైవేట్ టెలికాం దిగ్గజ కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తోంది. 12 నెలల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ప్రధానంగా నెలవారీ కేవలం రూ.154 ధర మాత్రమే. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఎస్టీడీ, రోమింగ్, వాయిస్ కాల్స్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. మీ సిమ్ కూడా 12 నెలల పాటు యాక్టీవ్‌గా ఉంటుంది.  

2 /5

ఎయిర్‌టెల్ ఈ ప్లాన్‌లో అదనంగా మూడు ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. హలో ట్యూన్స్ ఆఫర్స్‌తో పాటు 30 రోజుల పాటు ఒక ట్యూన్ ఉచితంగా అందిస్తుంది. ఎస్ఎంఎస్‌లు కూడా ఈ ప్లాన్‌లో ఉచితంగా పొందుతారు  

3 /5

 ఎయిర్‌టెల్  ఈ ఏడాది రీఛార్జ్ ప్లాన్ తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ 3600 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా పొందుతారు. ఈ ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేసే బంపర్ ప్లాన్. ఎయిర్‌టెల్‌ ఈ ప్లాన్‌లో ఏఐ ప్రో పెర్‌ప్లెక్సిటీ ఆఫర్ కూడా అందిస్తుంది  

4 /5

 ఏడాది వ్యాలిడిటీ అందుబాటులో ఉండే ఈ ప్లాన్‌లో డేటా అందుబాటులో లేదు. ఎయిర్‌టెల్ రూ.1849 ప్లాన్ ఏడాదిలో ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఈ ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. అయితే ఇందులో మీరు డేటా కూడా పొందాలంటే ఎయిర్‌టెల్ రూ. 2249 ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్‌లో 30 జీబీ డేటా పొందుతారు.  

5 /5

ఈ 30 జీబీ నెలవారీ లిమిట్ లేదు. ఏడాది మొత్తం డేటా వినియోగించుకోవచ్చు అయితే డేటా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత అదనంగా డేటా అందుబాటులో మాత్రం ఉండదు. దీంతోపాటు 3600 ఎస్ఎంఎస్ లు ఉచితం ఎస్‌టీడీ, రోమింగ్ కాల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్పామ్‌ కాల్‌ అలర్ట్ కూడా పొందుతారు. అలాగే ఎయిర్‌టెల్ పెర్‌ప్లెక్సిటీ ఆఫర్ కూడా వర్తిస్తుంది.

Airtel 1849 plan Airtel 365 days validity Airtel annual recharge plan Airtel new prepaid plan Airtel 12 months validity offer

Next Gallery

Year Ender 2025: గూగుల్ లో రచ్చ లేపిన సినిమాలు ఇవే .. 2025 ఇంట్రెస్టింగ్ ఫాక్ట్స్..!!