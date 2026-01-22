English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సెన్సేషనల్‌ ప్లాన్‌! రోజుకు 2GB డేటా, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, ధర చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సెన్సేషనల్‌ ప్లాన్‌! రోజుకు 2GB డేటా, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, ధర చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

Airtel Bumper Recharge Plan: ఎయిర్‌టెల్ రెండో అతిపెద్ద ప్రైవేటు దిగ్గజ టెలికాం కంపెనీ.. ఎన్నో మిలియన్ల మంది సబ్‌స్క్రైబర్‌లను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఎన్నో రీఛార్జి ప్లాన్స్ కూడా బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈరోజు అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ఏడాది పాటు వర్తించే ప్లాన్. ఈ రీఛార్జీ ప్లాన్‌లో ప్రతిరోజు 2gb డేటా పొందవచ్చు. అది కూడా కేవలం రూ.3600 లోపే అందుబాటులో ఉంది. ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రీపెయిడ్‌ ప్లాన్‌ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
1 /5

 ఒకసారి రీఛార్జి చేసుకుంటే ఏడాది పాటు వర్తించే ప్లాన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే ఎయిర్‌టెల్‌లో అద్భుతమైన ప్లాన్‌ అందుబాటులో ఉంది. 365 రోజులపాటు ఇది వర్తిస్తుంది. కేవలం ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేసుకుంటే ఏడాదిపాటు డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ పై లుక్కెయ్యండి.  

2 /5

 ఈ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్‌వర్క్ అయినా చేసుకునే సౌలభ్యంతో పాటు ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రతిరోజు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా. అంటే ఏడాది మొత్తం 730 జీబీ పొందుతారు. మీకు 5జీ సేవలు అందుబాటులో ఉంటే 5జీ సర్వీస్ కూడా పొందుతారు.  

3 /5

 ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్ లో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా పొందుతారు. ఇది 365 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ఇందులో హలో ట్యూన్స్ కూడా మీ కాలర్ ట్యూన్ గా సెట్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. దీంతో పాటు అదనంగా కొన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకొని ఏడాది పాటు ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇది బెస్ట్ ప్లాన్.  

4 /5

 ఈ ప్లాన్ ధర కేవలం రూ.3599 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఏడాది పాటు వర్తిస్తుంది. అంటే ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 2gb డేటా ఏడాది పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ కూడా పొందవచ్చు.  

5 /5

 ఇక మీ ఫోన్ లకు ఉచితంగా హలో ట్యూన్స్ కూడా పొందవచ్చు. మన దేశ ప్రైవేటు రెండో అతిపెద్ద కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్. ఇక ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ పొందాలంటే మీరు ఎయిర్‌టెల్ థాంక్స్ యాప్ నుంచి రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా థర్డ్ పార్టీ యాప్‌లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Airtel Recharge Plan Airtel yearly recharge Airtel daily data plan Airtel unlimited calling plan Airtel prepaid plans India

