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ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్.. రోజుకు 3GB డేటా, నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ ఉచితం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:54 AM IST

Airtel 3GB Data Plans September 2026: భారతి ఎయిర్‌టెల్ ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. రోజుకు దాదాపు 3GB డేటా అందించే ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది. వీటిలో మీకు అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మీకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా కావాలి, అది కూడా రూ. 800 లోపే.. 56 రోజుల వాలిడిటీతో ఉండాలంటే, ఇది ఒక బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు.
 

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ఎయిర్‌టెల్

ఎయిర్‌టెల్ రూ.835 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో భాగంగా రోజుకు 3GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ 5G డేటాను పొందుతారు. దీనితో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ కూడా ఉచితంగా లభిస్తుంది. అన్‌లిమిటెడ్ లోకల్, ఎస్టీడీ, రోమింగ్ కాల్స్‌తో పాటు ప్రతిరోజూ 100 SMSలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఒకవేళ డేటా అయిపోయినా, మీరు 64 Kbps వేగంతో ఇంటర్నెట్‌ను వాడుకోవచ్చు.  

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ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్

ఈ ప్లాన్ ద్వారా యూజర్లు అన్‌లిమిటెడ్ 5G యాక్సెస్‌ను పొందవచ్చు, అయితే 30 రోజుల్లో 300GB డేటా వినియోగిస్తే దానిని కమర్షియల్ యూజ్‌గా పరిగణిస్తారు. దీని వాలిడిటీ 56 రోజులు ఉంటుంది, అంటే రోజువారీ ఖర్చు కేవలం రూ. 14.96 మాత్రమే.  

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ఎయిర్‌టెల్ 3gb డేటా ప్లాన్స్

అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్, వన్-డే డెలివరీ సౌకర్యం కూడా 56 రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనితో పాటు ఎయిర్‌టెల్ ప్లే ప్రీమియం ద్వారా 18కి పైగా OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌లైన సోనీ లివ్, లైయన్స్ గేట్, ఆహా, చౌపాల్, సన్ నెక్స్ట్ వంటి వాటిని 56 రోజుల పాటు ఫుల్ యాక్సెస్‌తో పొందుతారు.  

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ఎయిర్‌టెల్ ఉచిత నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్లాన్

అంతేకాకుండా, ఈ ప్లాన్‌లో రూ. 4000 విలువైన ఎడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను 12 నెలల పాటు ఉచితంగా పొందవచ్చు. ఇందులో రియల్ టైమ్ స్పామ్ కాల్ అలర్ట్స్, ఫ్రాడ్ లింక్ బ్లాకింగ్ వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అలాగే, 30 రోజుల పాటు ఉచిత హలో ట్యూన్ సౌకర్యం కూడా లభిస్తుంది.  

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ఎయిర్‌టెల్ రీఛార్జ్ ఆఫర్లు 2026

మరో ఎయిర్‌టెల్ రూ.1798 ప్లాన్‌లో కూడా రోజుకు 3GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ 5G సౌకర్యం ఉంది. దీనితో పాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్లాన్ కూడా లభిస్తుంది. ప్రతిరోజూ 3GB డేటా, 100 SMSలు ఉచితంగా వస్తాయి. దీని వాలిడిటీ 84 రోజులు ఉంటుంది, అంటే రోజువారీ ఖర్చు సుమారు రూ. 21.40 మాత్రమే. ఇందులో బేసిక్ ఆల్ డివైసెస్ కోసం అన్‌లిమిటెడ్ 5G యాక్సెస్ లభిస్తుంది.  

Real Time Spam Call Alert6/6

రియల్ టైమ్ స్పామ్ కాల్ అలర్ట్స్

ఈ ప్లాన్‌లో కూడా రియల్ టైమ్ స్పామ్ కాల్ అలర్ట్స్, బ్లాకింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటాయి. అలాగే రూ. 4000 విలువ గల ఎడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం 12 నెలల పాటు ఉచితంగా, 30 రోజుల పాటు ఫ్రీ హలో ట్యూన్ కూడా లభిస్తుంది.

TAGS:
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