English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధర తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు..!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధర తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు..!

Airtel 84 Days Validity Plan Details: ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్‌ సూపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. తన యూజర్లకు ఇప్పటికే బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీలో ఎన్నో రీఛార్జి ప్లాన్లను తీసుకువచ్చింది. అయితే 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధర తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. ఇతర టెలికాం కంపెనీలో పోలిస్తే ఇది తక్కువే. దీనికి బెనిఫిట్స్ కూడా ఎక్కువే. ఎయిర్టెల్ ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, డేటా ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన ఎయిర్‌టెల్‌ కొన్ని మిలియన్ల మంది యూజర్లను కలిగి ఉంది. అయితే ఇప్పటికే వివిధ రీఛార్జి ప్లాన్‌లతో యూజర్లను ఆకట్టుకుంటుంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో వాయిస్ ఓన్లీ తో పాటు డేటా బెనిఫిట్ ప్యాక్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వేర్వేరు ధరల్లో ఇవి యూజర్లకు ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి.  

2 /5

 ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు మరో బంపర్ ప్లాన్. దీని ధర కేవలం రూ.548 మాత్రమే. అయితే దీని వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి 84 రోజుల పాటు లభిస్తుంది. అంటే దాదాపు 3 నెలలో పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. దీంతో ఒక్కసారి రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే మూడు నెలల పాటు రీఛార్జీ తలనొప్పి ఉండదు.  

3 /5

 అయితే ఈ ఎయిర్‌టెల్ 84 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే రోమింగ్ తో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. ఇక దీంతో పాటు వినియోగదారులు మొత్తంగా 7 జీబీ డేటాను పొందుతారు. రోజుకు అదనంగా 900 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితం.  

4 /5

ఈ ఎయిర్‌టెల్ ప్యాక్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఎయిర్‌టెల్ పెర్‌ప్లెగ్జీటీ ప్రో ఏఐ కూడా ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్ పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ 12 నెలలు. ధర దాదాపు రూ. 17000 ఉంటుంది. ఎయిర్‌టెల్ తమ యూజర్‌లందరికీ రియల్ టైమ్ స్పామ్‌ హెచ్చరికలను కూడా జారీ చేస్తుంది. ఇది ఎస్ఎంఎస్, కాలింగ్ రెండిటికీ వర్తిస్తుంది.  

5 /5

 అంతేకాదు ఎయిర్‌టెల్ హలో ట్యూన్స్ కూడా ఉచితంగా అందిస్తుంది. దీంతో ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లు ఉచితంగా తమ కాలర్ ట్యూన్స్ ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రీమ్ ప్లే ద్వారా లైవ్ టీవీ చానల్స్, సినిమాలు మరింటిని చూడవచ్చు. ఈ రీఛార్జీ ప్లాన్‌ ఇంటర్నెట్‌ ఎక్కువగా ఉపయోగించని వారికి బంపర్ ప్లాన్.  

Airtel 84 days plan Airtel recharge plan 2026 Airtel best budget plan Airtel unlimited calling plan Airtel 548 plan details

Next Gallery

Janasadharan Trains: సంక్రాంతి వేళ సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 12 ప్రత్యేక రైళ్లు, రిజర్వేషన్‌ అవసరంలేదు..!