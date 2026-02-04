English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్‌లకు మెగా ఆఫర్.. ఈ 84 రోజుల ప్లాన్ మిస్ అయితే నష్టమే..!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్‌లకు మెగా ఆఫర్.. ఈ 84 రోజుల ప్లాన్ మిస్ అయితే నష్టమే..!

Airtel Shocking 84 Days Plans: రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌ పరిచయం చేస్తోంది. 2025 డేటా ప్రకారం 312 మిలియన్‌ల సబ్‌స్క్రైబర్స్‌ కూడా ఈ టెలికాం కంపెనీ కలిగి ఉంది. ఇండియా, ఆఫ్రీక వ్యాప్తంగా 4జీ, 5 జీ ఫైబర్‌ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌, డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ సేవలన కూడా అందిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్‌టెల్‌ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌ బెనిఫిట్స్‌ తెలిస్తే ఇప్పుడే రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ ప్రైవేటు టెలికాం కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్‌. రూ.469 ప్లాన్‌ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందిస్తోంది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బెనిఫిట్స్‌, ఎస్‌టీడీ, రోమింగ్ కాల్స్‌ ఉచితంగా పొందుతారు. తాజాగా 12 నెలలపాటు అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం రూ.4 వేల యాక్సెస్‌ కూడా పొందుతారు. ఇందులో ఫ్రీ హలోట్యూన్‌ కూడా 30 రోజులపాటు ఉచింగా పొందుతారు  

2 /6

ఎయిర్‌టెల్‌ అందిస్తోన్న మరో 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌ రూ.548 కే లభిస్తుంది. ఇందులో మొత్తంగా 7 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. అపరిమిత లోకల్‌, ఎస్టీడీ, రోమింగ్‌, ప్రతిరోజూ 900 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌లో కూడా రూ.4000 విలువగల అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం 12 నెలల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అంతేకాదు ఎయిర్‌టెల్‌ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌ యాక్సెస్‌ లభిస్తుంది. ఇందులో సినిమాు, షోస్‌, లైవ్‌ టీవీ ఛానల్స్‌ వీక్షించవచ్చు.  

3 /6

ఎయిర్‌టెట్‌ రూ.1029 ప్లాన్‌ కూడా మెగా ఆఫర్స్‌ ప్రకటిస్తోంది. ఇందులో 5జీ ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా పొందుతారు. దీంతోపాటు అపరిమిత లోకల్‌ ఎస్ట్‌డీ, రోమింగ్‌ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ప్రతిరోజు 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. అదనంగా జియో హాట్‌స్టార్‌ 3 నెలల సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ రూ.149 విలువగల ఓటీటీ యాక్సెస్‌ కూడా పొందుతారు. 12 నెలల అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, ఫ్రీ హలోట్యూ్‌, ఎయిర్‌టెల్‌ స్పామ్‌ అలెర్ట్‌తోపాటు ప్రతినెల రూ.80 విలువగల రివార్డ్‌ మినీ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ కూడా లభిస్తుంది.  

4 /6

ఎయిర్‌టెల్‌ రూ.1729 రీఛార్జ్‌ ప్లాన్స్‌ కూడా అనేక బెనిఫిట్స్‌ అందిస్తోంది. ఇందులో కూడా ప్రతిరోజూ 2జీబీ 5 జీ డేటా పొందుతారు. అపరిమిత లోకల్‌, ఎస్‌టీడీ, రోమింగ్‌, ప్రతిరోజూ 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు కూడా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ కూడా 84 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది. ఇందులో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ బేసిక్‌ ప్లాన్‌ పొందుతారు. జియోస్టార్‌ సూపర్‌, జీ5 ప్రీమియం, ఎక్స్‌ట్రీమ్‌ ప్లే ప్రీమియం, 5జీ డేటా, అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం 12 నెలలపాటు వర్తిస్తుంది.  

5 /6

ఎయిర్‌టెల్‌ అందిస్తోన్న 84 రోజుల మరో అద్భుతమైన ప్లాన్‌ ధర రూ.1798. ఈ ప్లాన్‌లో ప్రతిరోజూ 3 జీబీ డేటా 5 జీ పొందుతారు. అపరిమిత లోకల్‌ ఎస్టీడీ, 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ బేసిక్‌ యాక్సెస్‌ లభిస్తుంది. ఫ్రీ హలోట్యూన్‌, స్పామ్‌ అలెర్ట్‌, అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం 12 నెలలపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.  

6 /6

రూ.859 ప్లాన్‌ కూడా 84 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఇందులో ప్రతిరోజూ కేవలం 1.5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. కానీ, అపరిమిత లోకల్‌ ఎస్‌టీడీ, రోమింగ్‌, ప్రతిరోజూ 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. 12 నెలలపాటు అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం, మినీ రివార్డ్‌ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌,స్పామ్‌ అలెర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది.  

