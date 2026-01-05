Airtel Broadband Rs 1000 offer: ఎయిర్టెల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తోంది. ఇది ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు భారీ శుభవార్త. దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ కంపెనీ అయిన ఎయిర్టెల్ రూ.1000 బోనస్ ప్రకటించింది. కొత్త వినియోగదారులకు ఇది లాభాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఎయిర్టెల్ ఇప్పటికే రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ కంపెనీగా అవతారమెత్తింది. అయితే, రీఛార్జీ ప్యాక్లలో కూడా వివిధ ఆఫర్లను ఇప్పటికే ఇస్తోంది. ఇది మొబైల్ వినియోగదారులకు బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారింది.
అయితే, ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్లో కూడా బంపర్ ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తోంది. ఎయిర్టెల్ థ్యాంక్స్ యాప్ లేదా ఎయిర్టెల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కొత్తగా బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ తీసుకునేవారికి రూ.1000 బోనస్ లభిస్తుంది.
ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్లలో కూడా వివిధ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. మన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. సాధారణంగా ఎయిర్టెల్ జీఎస్టీతోపాటు రూ.1500 చెల్లించి బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ పొందవచ్చు.
నిజానికి రూ.1500 అడ్వాన్స్గా చెల్లిస్తారు ఆ తర్వాత బిల్లులో సర్దుబాటు చేస్తారు. కానీ, తాజాగా ఎయిర్టెల్ రూ.1000 క్యాష్బ్యాక్ జమ చేస్తుంది. ఒకేసారి వోచర్ ఇవ్వకుండా ఇది పది బిల్లులకు వర్తించేలా అందిస్తుంది.
ఎయిర్టెల్ రూ.1500 ద్వారా బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్, ఇతర పరికరాలు కూడా ఉచితంగా అందిస్తారు. అయితే, దీర్ఘకాలిక ప్లాన్స్ ఎంచుకుంటే పరికరాల ఛార్జీలు కూడా మాఫీ అయిపోతాయి. కొత్తగా ఆఫీసు లేదా ఇంటి కోసం మీరు బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఇది బెస్ట్.