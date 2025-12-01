ఎయిర్ టెల్ యూజర్లకు పండగలాంటి వార్త. తన కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు కేవలం 5 రూపాయల ఖర్చుతో ఎయిర్ టెల్ సరికొత్త వన్ ఇయర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ని అందిస్తోంది. ఈ బెస్ట్ ప్లాన్ లో అపరిమిత కాల్స్ తో పాటు ఇతర బెనిఫిట్స్ ని పొందవచ్చు.
ప్రతి నెల రీచార్జ్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా సంవత్సరానికి సరిపడా రీఛార్జ్ చేసుకునే ప్లాన్స్ ని ఎయిర్ టెల్ తీసుకువచ్చింది. రూ. 1849 ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాది మొత్తం అంటే 365 రోజులు సిమ్ యాక్టివ్గా ఉంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇతర బెనిఫిట్స్ ను కూడా అతి తక్కువ ధరకు పొందవచ్చు.
ఈ ప్లాన్ లో రోజుకు కేవలం 5 రూపాయలతో ఏడాది మొత్తం సిమ్ ను యాక్టివ్ గా ఉంచుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ డేటా అవసరం లేదు.. కేవలం టాక్ టైమ్ సరిపోతుందనుకునేవారికి ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది.
ఎయిర్టెల్ తీసుకొచ్చిన ఈ రూ. 1849 రీఛార్జ్ ప్లాన్.. కేవలం కాల్స్ కోసం, తక్కువ డేటా వాడే వారికి, ఏడాది పాటు రీఛార్జ్ టెన్షన్ వద్దనుకునే వారికి ఇది చాలా ఉత్తమైంది. ఇది ఎయిర్టెల్ లోనే చౌకైన వన్ ఇయర్ ప్లాన్.
ఇందులో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, అపరిమిత కాల్స్, 3600 SMS, ఉచిత హలో ట్యూన్స్ లభిస్తాయి. ఈ ప్లాన్లో డేటా ఉండదు. అవసరమైతే డేటా ప్యాక్ వేసుకోవచ్చు.