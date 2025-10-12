English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఇక 3 నెలలు రీఛార్జ్‌ చేయనవసరం లేదు..!

Airtel 84 Days Validity Plan: ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ ఇప్పటికే ఎన్నో ప్లాన్స్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్టెల్ మరో అద్భుతమైన ప్లాన్ వినియోగదారుల కోసం తీసుకువచ్చింది. కేవలం ఒక్కసారి రీచార్జ్ చేసుకుంటే చాలు మూడు నెలలు రీఛార్జ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎయిర్‌టెల్ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ఎయిర్‌టెల్ ఎన్నో ప్లాన్స్ చౌకగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చౌకైన కాలింగ్ రీఛార్జ్ ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది. ఎయిర్‌టెల్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో 84 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. ఇందులో మీరు తక్కువ ధరకే ఎన్నో బెనిఫిట్స్ పొందుతారు.   

2 /5

ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు ఇది బంపర్ ఆఫర్. ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 3 నెలల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, మెసేజ్ వంటి సౌకర్యాలు కూడా పొందుతారు. కేవలం రూ.469 కే మీరు 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు.  

3 /5

ఎయిర్‌టెల్ అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్ లో లోకల్‌, ఎస్‌టీడీ కాలింగ్‌తో సహా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ అందిస్తుంది. ఇందులో ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్లు 900 పొందుతారు. దీనికి డేటా అందుబాటులో లేదు. ప్రత్యేకంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

4 /5

 ఇది ఫీచర్‌ ఫోన్ సెకండ్ సిమ్‌ ఉపయోగించే వారికి ఇది బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. ఎయిర్‌టెల్ సబ్‌స్క్రైబర్స్‌ ఏడాదికి రూ.17వేల విలువైన పర్‌ప్లెక్సిటీ యాక్సెస్ కూడా ఇందులో కూడా పొందుతారు. ఇందులో 30 రోజుల పాటు హలో ట్యూన్ కూడా ఉచితంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు.   

5 /5

ఎయిర్‌టెల్ తమ వినియోగదారులకు స్పామ్ అలెర్ట్‌ కూడా అందిస్తుంది. ఇన్‌కమింగ్ కాల్స్ మెసేజెస్ రూపంలో అలర్ట్ అందిస్తుంది. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ అది తక్కువ ధరకే ఇలాంటి అద్భుతమైన సౌకర్యాలు అందిస్తుంది. కేవలం డేటా మాత్రమే రీచార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది 

