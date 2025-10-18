Airtel New Recharge Plan: ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు పండగే. తమ వినియోగదారుల కోసం ఎయిర్టెల్ అద్భుతమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు అన్లిమిటెడ్ 5G డేటాతో పాటు 22కి పైగా OTT ప్లాట్ఫామ్లకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్లను అందిస్తుంది.
ఈరోజుల్లో టెలికాం కంపెనీలు తమ కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు రకరకాల రీఛార్జ్ ప్లాన్లను ప్రవేశపెడుతున్నాయి. చౌక ధరల్లోనే అన్లిమిటెడ్ 5G డేటా, ఫ్రీ OTT సబ్స్క్రిప్షన్, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ వంటి బెనిఫిట్స్ను అందిస్తున్నాయి. తాజాగా ఎయిర్టెల్ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కూడిన ప్లాన్ను అందిస్తుంది.
ఈ ప్లాన్లో రోజుకు 2.5GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ డేటా, ఫ్రీ OTT సబ్స్క్రిప్షన్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AIకి ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంది. ఈ ఎయిర్టెల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ధర రూ. 1199.
ఈ ఎయిర్టెల్ ప్లాన్ వినియోగదారులకు 2.5GB రోజువారీ డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో అన్లిమిటెడ్ 5G కూడా చేర్చారు. డేటాతో పాటు, ఇతర ప్రయోజనాలలో అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఉచిత SMS ఉన్నాయి.
డేటా, కాలింగ్ ప్రయోజనాలతో పాటు, ఈ ప్యాక్లో అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్కు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంది. అలాగే ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే ప్రీమియం కూడా ప్యాక్లో వస్తుంది.
ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ SonyLIVతో సహా 22 కి పైగా OTT ప్లాట్ఫామ్లకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్లను అందిస్తుంది. ఈ ఎయిర్టెల్ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 30 రోజుల పాటు ఫ్రీ హలో ట్యూన్ని కూడా అందిస్తుంది.