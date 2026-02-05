English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Airtel Bumper Offer: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ 2 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లతో నెలంతా ఫుల్ ఎంజాయ్..!

Airtel Bumper Offer: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ 2 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లతో నెలంతా ఫుల్ ఎంజాయ్..!

Airtel Recharge Plans: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్ల కోసం అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లు.. భారతీ ఎయిర్‌టెల్ రెండు ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. అన్‌లిమిటెడ్ 4G, 5G డేటా బెనిఫిట్స్ ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌లు కొత్తవి కాదు.. రెండు ప్లాన్‌లలోని డేటాలో మార్పులు చేసింది. భారీ ఇంటర్నెట్ యూజర్ల కోసం మరింత ఆకర్షణీయంగా అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం, ఈ అన్ లిమిటెడ్ డేటా బెనిఫిట్స్ రూ. 399, రూ. 449 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
 
1 /5

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఈ రెండు ప్లాన్‌లు రూ. 399, రూ. 449 ధరలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తాయి. ఎయిర్‌టెల్ అన్‌లిమిటెడ్ డేటా వెర్షన్ 300GB కమర్షియల్ సరసమైన యూజర్ లిమిట్‌తో వస్తుంది. 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ప్రతి ఎయిర్‌టెల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ద్వారా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

2 /5

ఎయిర్‌టెల్ రూ. 399 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ఇప్పుడు అన్‌లిమిటెడ్ 4G, 5G డేటా బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఆసక్తిగల యూజర్లు 30 రోజుల్లోపు 300GB వరకు డేటాను వాడుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ 28 రోజుల సర్వీస్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. స్వల్పకాలిక కానీ హై-డేటా సపోర్టు అందిస్తుంది. ఇంకా, ఈ ప్లాన్‌లో అన్ని నెట్‌వర్క్‌లలో అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్‌తో పాటు రోజుకు 100 SMS బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి.  

3 /5

టెలికాం సర్వీసులతో పాటు ఈ ప్లాన్ యూజర్లకు అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం ఒక ఏడాది పాటు ఫ్రీగా అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌తో వినియోగదారులు ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లేకి ఫ్రీ యాక్సెస్ పొందవచ్చు. వివిధ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో సినిమాలు, టీవీ షోలను చూడొచ్చు. చివరగా, ఎయిర్‌టెల్ ఈ ప్లాన్‌తో ఫ్రీ హెలోట్యూన్‌లను అందిస్తోంది.

4 /5

ఎయిర్‌టెల్ రూ.449 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ 28 రోజుల సర్వీస్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ రూ.399 ప్లాన్ మాదిరిగానే డేటా అప్‌డేట్‌ కూడా అందుకుంది. ఇప్పుడు యూజర్లకు 300GB సరసమైన యూజర్లతో 30 రోజుల పాటు అన్‌లిమిటెడ్ 4G, 5G డేటాను యాక్సెస్ చేస్తుంది.

5 /5

ఎయిర్‌టెల్ 30జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్‌తో గూగుల్ వన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ అందిస్తోంది. యూజర్ల ఫొటోలు, ఫైల్‌ బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్‌లో 28 రోజుల పాటు జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ యాక్సెస్, ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ ప్లే ద్వారా సోనీలైవ్‌తో పాటు 20 ఇతర ఓటీటీ యాప్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ఆపిల్ మ్యూజిక్ 6 నెలల పాటు అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు ఫ్రీ హలో ట్యూన్‌లను కూడా పొందవచ్చు.  

Airtel cheapest plans Airtel Best Recharge Plans Airtel New Offer Airtel Data Benefits Airtel Plan Prices Airtel Prepaid Plans AIRTEL Recharge Plans

Next Gallery

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 4 శాతం డీఏ పెంపుపై ఉత్తర్వులు జారీ!