English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సిమ్‌ పోగొట్టుకున్నారా? డీటీహెచ్‌, బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ సమస్యలా? వెంటనే ఈ నెంబర్‌కు కాల్‌ చేయండి..!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సిమ్‌ పోగొట్టుకున్నారా? డీటీహెచ్‌, బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ సమస్యలా? వెంటనే ఈ నెంబర్‌కు కాల్‌ చేయండి..!

Airtel Customer Care Numbers 2026: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు బిగ్‌ అలర్ట్. మీ సిమ్ పోగొట్టుకున్నారా? లేదా బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌, డీటీహెచ్ సర్వీసులో ఏదైనా అంతరాయం ఎదురయిందా? అయితే ఈ నెంబర్లకు వెంటనే కాల్ చేయండి. ఎయిర్‌టెల్ అతిపెద్ద ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని మిలియన్ల కొద్ది యూజర్లు ఉన్నారు. అయితే 2026 కస్టమర్ కేర్ నెంబర్స్ అప్‌డేట్‌ చేసి అందుబాటులో ఉంచింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నా లేకపోతె మొబైల్ డీటీహెచ్‌, బ్రాడ్ బ్యాండ్ సర్వీస్ లో ఏదైనా అంతరాయలతో పాటు ఎయిర్‌టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ సమస్యలను కూడా పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.  

2 /5

 మీరు ఎయిర్‌టెల్ సిమ్‌ పోగొట్టుకున్నారా? అయితే వెంటనే ఈ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ కు ఫోన్ చేయండి. అది ప్రిపేయిడ్‌ లేదా పోస్ట్ పెయిడ్ అయినా 121 అనే నెంబర్ కాల్ చేయండి. అయితే 198 అనేది నెట్వర్క్ సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది.  

3 /5

 ఎయిర్‌టెల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ పొందాలంటే 121 ఎయిర్‌టెల్ ల్యాండ్ లైన్ కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే 9810012345 ఇది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్. మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా ఈ నెంబర్‌కు కాల్ చేసి పరిష్కారం పొందవచ్చు.  

4 /5

ఎయిర్‌టెల్ డీటీహెచ్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ 121 ఎయిర్‌టెల్ మొబైల్ యూజర్లకు మాత్రమే. దీనితో పాటు 1800-103-6065 అనే నెంబర్ కి కూడా కాల్ చేయవచ్చు. ఎయిర్‌టెల్ డీటీహెచ్ ఏదైనా రీఛార్జ్ సమస్యలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కారం అయిపోతాయి.  

5 /5

 ఇక ఎయిర్‌టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ 400, దీంతో పాటు 8880-0688-006 కి కూడా కాల్ చేయవచ్చు. కేవైసీ లావాదేవీలకు సంబంధించిన సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు సిమ్‌ పోగొట్టుకుంటే మాత్రం 9849098490 నెంబర్ కి కాల్ చేయాలి. లేదా 180010344 నెంబర్ కి కాల్ చేసి సిమ్ బ్లాక్ చేయించుకోవాలి.

Airtel customer care number Airtel helpline number India Airtel lost SIM block Airtel broadband customer care Airtel DTH customer care

Next Gallery

Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!