Airtel Data Benefits Reduced: ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. రీఛార్జీ ప్యాక్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా ప్రయోజనాలు మాత్రం తగ్గించింది. ప్రధానంగా రూ.51, రూ.101, రూ.151 రీఛార్జీ ప్యాక్లపై 3జీబీ, 6జీబీ, 9జీబీ డేటా బెనిఫిట్స్ 1జీబీ, 2జీబీ, 3జీబీకు తగ్గించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దేశంలో రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ కంపెనీ 5జీ బూస్టర్ ప్యాక్ల డేటా ప్రయోజనాలు భారీగా తగ్గించింది. ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా ప్రయోజనాలు మాత్రం భారీగా తగ్గించింది. ఈ నిర్ణయంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఎయిర్టెల్ బూస్టర్ ప్యాక్లు రూ.51, రూ.101, రూ.151 ప్యాక్లపై గతంలో 3జీబీ, జీబీ, 9జీబీ డేటా ప్రస్తుతం 1జీబీ, 2జీబీ, 3జీబీకు తగ్గించింది. ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా కేవలం ప్రయోనం మాత్రం తగ్గించింది.
దీంతో ఇతర రెగ్యులర్ రీఛార్జీ ప్యాక్లను ఇలాగే ప్రయోజనాలు తగ్గిస్తుందని అంతా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇవి 5జీ యాడ్ ఆన్ ప్యాక్లు. ప్రస్తుతం యాడ్ ఆన్ ప్యాక్లపై మాత్రమే ధరలను పెంచారు. డేటా అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీకి 50 పైసాలు వసూలు చేస్తారు.
పెరిగిన టెలికాం ధరలు వల్ల ఇప్పటికే యూజర్లపై 25 శాతం మేర భారం పడింది. ఇప్పటి చాలామంది ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీలు ఒక్కసారిగా రీఛార్జీ ప్లాన్ ధరలను పెంచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ మంది ఇతర ఆప్షన్స్ వెతుకుంటున్నారు
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్ ఇప్పటికే తొలగించారు. ప్రత్యామ్నాయా రీఛార్జీ ప్లాన్లను ఎంచుకుంటున్నారు. యాడ్ ఆన్ ప్యాక్ల ధరలను పెంచేసింది. దీంతో కస్టమర్లకు అదనపు భారం పడనుంది. ట్రయ్ ఆదేశాల మేరకు వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్స్ అందిస్తున్నాయి.