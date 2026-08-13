ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్... మొత్తం 1.5 జీబీ డేటా ప్యాక్ను పూర్తిగా తొలగించిన ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ. ఇప్పటికే పలు ప్యాకేజీలను తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే... అయితే, ఈ దిగ్గజ కంపెనీ వివిధ ధరల్లో ఉన్న జీబీ ప్యాకేజీలను తొలగించేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సంస్థ అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 1.5 జీబీ డేటా ప్యాకేజీలను తొలగించింది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా ఐదు ప్యాకేజీలను తొలగించింది.
అవి రూ.299, రూ.319, రూ.579, రూ.619, రూ.649 ప్లాన్లను ఎయిర్టెల్ తొలగించింది. రూ.299 చాలామంది ఎంచుకునే ప్లాన్, పెరిగిన టారీఫ్ల నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎయిర్టెల్.
మొదట ఎంట్రీ లెవల్ ప్లాన్ రూ.199, రూ.219 ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. రూ.299 ఎక్కువ డేటా వాడేవారు ప్రస్తుతం రూ.349 ప్లాన్ కొనుగోలు చేయాల్సిందే.
లేకపోతే రూ.299 ప్లాన్లో డేటా అయిపోతే టాప్ అప్, రీఛార్జీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రూ.349 ప్లాన్లో అపరిమితంగా 5జీ డేటా పొందుతారు.
రూ.299 ప్లాన్లో 1.5 జీబీ డేటా రోజూ వ్యాలిడిటీ 28 రోజులు లభించేది. అయితే రూ.319 ప్లాన్ మాత్రం 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.
ఇక రూ.579 ప్లాన్లో 1.5 జీబీ డేటా 56 రోజులు లభించేది. రూ.619 ప్లాన్లో 60 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రూ.649 ప్లాన్ అయితే, 2 జీబీ డేటా, 56 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.