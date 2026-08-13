Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ఇకపై రోజుకు 1.5 GB డేటా ప్లాన్స్ ఉండవు.. కస్టమర్లపై 16 శాతం అదనపు భారం వేసిన ఎయిర్‌టెల్!

ఇకపై రోజుకు 1.5 GB డేటా ప్లాన్స్ ఉండవు.. కస్టమర్లపై 16 శాతం అదనపు భారం వేసిన ఎయిర్‌టెల్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 13, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:32 PM IST

ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌... మొత్తం 1.5 జీబీ డేటా ప్యాక్‌ను పూర్తిగా తొలగించిన ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ. ఇప్పటికే పలు ప్యాకేజీలను తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే... అయితే, ఈ దిగ్గజ కంపెనీ వివిధ ధరల్లో ఉన్న జీబీ ప్యాకేజీలను తొలగించేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

airtel1/6

ఎయిర్‌టెల్

సంస్థ అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 1.5 జీబీ డేటా ప్యాకేజీలను తొలగించింది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా ఐదు ప్యాకేజీలను తొలగించింది.  

airtel 1.5gb daily data plans2/6

ఎయిర్‌టెల్ 1.5GB ప్లాన్స్

అవి రూ.299, రూ.319, రూ.579, రూ.619, రూ.649 ప్లాన్‌లను ఎయిర్‌టెల్‌ తొలగించింది. రూ.299 చాలామంది ఎంచుకునే ప్లాన్‌, పెరిగిన టారీఫ్‌ల నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎయిర్‌టెల్‌.  

airtel 1.5gb daily data plans discontinued3/6

ఎయిర్‌టెల్ 1.5GB ప్లాన్స్ రద్దు

మొదట ఎంట్రీ లెవల్‌ ప్లాన్‌ రూ.199, రూ.219 ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. రూ.299 ఎక్కువ డేటా వాడేవారు ప్రస్తుతం రూ.349 ప్లాన్‌ కొనుగోలు చేయాల్సిందే.  

airtel prepaid recharge price hike4/6

ఎయిర్‌టెల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరల పెంపు

లేకపోతే రూ.299 ప్లాన్‌లో డేటా అయిపోతే టాప్‌ అప్‌, రీఛార్జీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రూ.349 ప్లాన్‌లో అపరిమితంగా 5జీ డేటా పొందుతారు.  

airtel 299 plan stopped5/6

ఎయిర్‌టెల్ 299 ప్లాన్ బంద్

రూ.299 ప్లాన్‌లో 1.5 జీబీ డేటా రోజూ వ్యాలిడిటీ 28 రోజులు లభించేది. అయితే రూ.319 ప్లాన్‌ మాత్రం 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.  

airtel new recharge plans 20266/6

ఎయిర్‌టెల్ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్లు,

ఇక రూ.579 ప్లాన్‌లో 1.5 జీబీ డేటా 56 రోజులు లభించేది. రూ.619 ప్లాన్‌లో 60 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రూ.649 ప్లాన్‌ అయితే, 2 జీబీ డేటా, 56 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.  

TAGS:
airtel 1.5gb daily data plans discontinued
airtel removes 299 plan
airtel prepaid recharge price hike

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Independence Day 2026: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 2026 వేడుకల తర్వాత జాతీయ జెండాతో ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు?
2
3
4
5