  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఉచిత AI ఆఫర్‌ కట్‌, అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం యాక్సెస్‌.!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఉచిత AI ఆఫర్‌ కట్‌, అడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం యాక్సెస్‌.!

Telecom Giant Ends Perplexity Pro Free Subscription: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్లకు బిగ్ అలర్ట్. ప్రముఖ దిగ్గజ టెలికాం కంపెనీ అందిస్తున్న ప్రీపెయిడ్‌ ప్లాన్‌ ఉచిత సదుపాయానికి ఇక బ్రేక్ వేసింది. ఉచితంగా అందుబాటులో ఉండదని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇక ఎయిర్‌టెల్‌ పెర్‌ప్లెక్సిటీ ప్రో ఏఐ ఆఫర్‌ అందుబాటులో ఉండదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 కొన్ని రోజులపాటు ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు బిగ్ బూస్ట్ అందించింది. ప్రధానంగా ఉచిత పెర్‌ప్లెక్సిటీ ఏఐ ప్రో యాక్సెస్‌ అందించి వారికి బూస్టింగ్ అందించింది ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కంపెనీ ఆ ప్లాన్‌ ఆఫర్‌ కట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించింది.  

2 /5

 ఇకపై ఎయిర్‌టెల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్‌ అందుబాటులో ఉచితంగా ఉండదు అని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ పరిమిత కాలానికి వర్తిస్తుందని ముందుగానే తెలిపింది. అయితే ఇప్పటికే ఆఫర్లు క్లెయిమ్‌ చేసుకున్న వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని కంపెనీ పేర్కొంది.   

3 /5

 ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అయిన ఎయిర్‌టెల్ మిలియన్ యూజర్లను కలిగి ఉంది. తాజాగా ఈ ఎయిర్‌టెల్ ఏఐ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌ నిలిపి వేసి వారికి బిగ్‌ షాక్‌ అందించింది. ఎయిర్‌టెల్ ప్రో పెర్‌ప్లెక్సిటీ ఆఫర్ రూ.17000 విలువ చేస్తుంది  

4 /5

 ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు ఇది ఉచితంగా అందించింది. జనవరి 16వ తేదీ వరకు ఈ ఆఫర్ ను క్లెయిమ్ చేసుకున్న వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. వారు ఏడాది వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ తేదీ తర్వాత రీఛార్జ్ చేసుకున్న వారికి మాత్రం ఈ బెనిఫిట్ లభించదు.   

5 /5

 అయితే ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లు పెర్‌ప్లెక్సిటీ ప్రో ఏఐ ప్లాన్‌ నిలిపివేసినా కానీ ఈ ప్రస్తుతం ఏడోబే ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం యాక్సెస్ ఉచితంగా పొందవచ్చు అని తెలిపింది. దీంతో ఈ కొత్త భాగస్వామ్యంతో ఎడోబే జన్ ఏఐ టూల్స్ యాక్సెస్ చేయవచ్చు అని తెలిపింది.

