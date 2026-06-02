Airtel 99 Plan:టెలికాం రంగంలోని ప్రముఖ సంస్థ ఎయిర్టెల్ తమ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఓటీటీ ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం డిజిటల్ వినోదానికి డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందించేలా ఈ కొత్త ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. సాధారణంగా నెలకు రూ.149 ఉండే Airtel Xstream Play Premium సబ్స్క్రిప్షన్ను ఇప్పుడు పరిమిత కాలం పాటు కేవలం రూ.99కే అందిస్తోంది.
ఈ ప్లాన్ ద్వారా వినియోగదారులు 20కి పైగా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లను ఒకే అకౌంట్తో యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం పొందుతారు. ఇందులో సోనీ లివ్, ఆహా, సన్ నెక్ట్స్, లయన్స్గేట్ ప్లే, మనోరమ మ్యాక్స్, చౌపాల్ వంటి అనేక ప్రసిద్ధ ఓటీటీ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, టీవీ షోలు మాత్రమే కాకుండా కొన్ని స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ను కూడా వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.
రోజుకు సుమారు రూ.3.30 ఖర్చుతో ఇంత పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాకేజ్ లభించడం వినియోగదారులకు మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించే వారికి ఈ ప్లాన్ మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
అలాగే మరింత ప్రీమియం కంటెంట్ కోరుకునే వారి కోసం ఎయిర్టెల్ రూ.279 ప్లాన్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్లో నెట్ఫ్లిక్స్ బేసిక్, జియోహాట్స్టార్ సూపర్, జీ5 ప్రీమియం వంటి ప్రముఖ ఓటీటీ సేవలతో పాటు ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. అదనంగా 1GB డేటా కూడా అందుతుంది. ఒక నెల వ్యాలిడిటీతో ఈ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ఆఫర్లను పొందాలనుకునే వినియోగదారులు Airtel Thanks యాప్ లేదా Airtel Xstream Play వెబ్సైట్ ద్వారా సులభంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఇటీవల ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఛార్జీలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, తక్కువ ధరలో అనేక ప్లాట్ఫారమ్లను అందించే ఈ ఆఫర్ వినియోగదారులకు మంచి ఉపశమనం కలిగించనుంది.