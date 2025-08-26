Airtel Under Rs 250 Recharge Plan: ఎయిర్టెల్ అనేక రీఛార్జ్ ప్యాక్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం రూ.250 లోపు మాత్రమే. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఉచితంగా ఓటీటీలు కూడా పొందవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
ఎయిర్టెల్ రూ. 250 లోపు బడ్జెట్లో రీఛార్జి ప్యాక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది. ఇందులో ఓటీటీ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. అలాంటి ఎయిర్టెల్ రీఛార్జీ ప్యాక్స్ 5 అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎయిర్టెల్ రూ. 121 ప్లాన్ .. ఎయిర్టెల్ రూ.121 తో రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజులు ఉంటుంది. ఇందులో 6gb హై స్పీడ్ డేటా పొందుతారు. ఇంటర్నెట్ ఎక్కువగా వాడే వారికి ఇది బెస్ట్ ప్లాన్.
ఎయిర్టెల్ రూ. 161 ప్లాన్ .. ఎయిర్టెల్ రూ. 160 ప్లాన్ లో 12 జీబీ డేటా 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. దీని తర్వాత డేటాకు ఒక్క ఎంబీకి 50 పైసా చార్జి చేస్తారు. ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్కువగా వాడే వారికి బెస్ట్ రీఛార్జీ ప్లాన్.
ఎయిర్టెల్ రూ.181 ప్లాన్... ఎయిర్టెల్ రూ.189 రీఛార్జ్ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 15 జీబీ డేటా 30 రోజులపాటు పొందుతారు. దీంతోపాటు ఎయిర్టెల్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా పొందవచ్చు. అంటే 22 ప్లస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్స్ యాక్సెస్ పొందుతారు. సోనీ లైవ్, లయన్స్ గేట్ ప్లే కూడా ఉంటుంది.
ఎయిర్టెల్ రూ 100 ప్లాన్ .. ఎయిర్టెల్ రూ.100 ప్లాన్ లో 5 జీబీ డేటా 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఇందులో డిస్నీ హాట్ స్టార్ నెలరోజుల పాటు సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా పొందుతారు. కేవలం డేటా ఉపయోగించేవారికి రూ.250లోపే ఈ ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.