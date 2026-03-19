Free Netflix 84 Days All In One Airtel Plan: ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన టెలికాం కంపెనీ ఎయిర్టెల్ ఇప్పటికే అనేక ఆఫర్లను యూజర్లకు ప్రకటిస్తుంది. తాజాగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఉచితంగా అందిస్తున్న ప్లాన్ వైరల్ అవుతోంది. దీని వ్యాలిడిటీ 84 రోజులు. మీరు కేవలం ఈ ప్లాన్ రూ.1800 లోపే పొందవచ్చు. ఇది ఎయిర్టెల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ప్లాన. ఇందులో అదనంగా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ఎయిర్టెల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రతిరోజు 3gb డైలీ డేటాతో 84 రోజుల వాలిడిటీ ఇందులో నెట్ ఫ్లిక్స్ కూడా మీరు ఉచితంగా పొందవచ్చు. ఆ ప్లాన్ ధర కేవలం రూ.1798 అదనంగా ఓటీటీ కోసం డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. ఇందులో గేమింగ్ కూడా పొందుతారు. అంతేకాదు డేటా లిమిట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా 64 కేబిబిఎస్ పొందవచ్చు.
ఎయిర్టెల్ అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్ లో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా పూర్తిగా ఉచితంగా పొందుతారు. ఈ ఒక్క ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 84 రోజులపాటు నెట్ ఫ్లిక్స్ బేసిక్ ప్లాన్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ott కోసం అదనంగా మీరు డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
ఈ ప్లాన్ తో ఓటీటీ, ప్రతిరోజు 3gb డేటా నిరంతరాయంగా పొందవచ్చు. ఇందులో అదనంగా ఎడోబే ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం కూడా లభిస్తుంది. దీని విలువ రూ.4000. దీంతో మీరు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, ఇంస్టాగ్రామ్ రీల్ పోస్టులు కూడా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు.
5జీ అన్ లిమిటెడ్ డేటా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ తో మీరు రీఛార్జి చేసుకోవాలంటే ఎయిర్టెల్ థాంక్స్ యాప్ తో సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో హలో ట్యూన్స్ కూడా ఉచితంగా 30 రోజుల పాటు పొందుతారు. దీనికి అదనంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
అంటే మీరు ఎయిర్టెల్ యూజర్లు అయితే, ఈ ఒక్క ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 3gb డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఉచితంగా నెట్ ఫ్లిక్స్, 5జీ యాక్సెస్ అన్ని ఒకే ప్లాన్ లో పొందుతారు.ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు వర్క్ కనెక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది.