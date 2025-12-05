Airtel 1 Year Recharge Plan: రెండో అతిపెద్ద టెలికాం దిగ్గజ కంపెనీ అయిన ఎయిర్టెల్ 400 మిలియన్ల సబ్స్క్రైబర్లను కలిగి ఉంది. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉన్న రీఛార్జి ప్యాక్. ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు ఈ ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఎయిర్టెల్ ఈ ప్లాన్ రూ.2300 లోపే ఏడాది ప్లాన్ తోపాటు మరిన్ని బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఒక ప్యాక్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే అన్ని బెనిఫిట్స్ పొందే ఒకే ఒకే ప్లాన్. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ఎయిర్టెల్ రూ.2249 రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాది మొత్తం ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు ఇది అదిరిపోయే శుభవార్త. పెరుగుతున్న టెలికాం ధరల నేపథ్యంలో రూ.2300 లోపే ఏడాది ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. ఒకసారి రీఛార్జి చేసుకుంటే ఏడాది మొత్తం ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ఎయిర్టెల్ వాయిస్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా పొందే ఛాన్స్ ఉంది. అంతేకాదు 3600 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఇందులో ఏడాది మొత్తం పొందుతారు.
ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఏడాది మొత్తం 300 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. ఎయిర్టెల్ ఈ ప్యాక్ ప్రతి నెలా 2.5 జీబీ పొందుతారు. ఎయిర్టెల్ యూజర్లు వాడే ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులకు ఇది బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు.
ఈ రీఛార్జి ప్లాన్ ఒక ప్రధాన ఆకర్షణ రూ.17 వేల విలువ గల ఎయిర్టెల్ పెర్ప్లెక్జిటీ ప్లాన్. ఈ ప్లాన్ తో విద్యార్థులు, ప్రొఫెషనల్, క్రియేటర్స్ కు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే అదనంగా ఏఐ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు.
ఎయిర్టెల్ ఈ ప్లాన్ ఒకరోజు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే నిరంతరాయంగా ఎయిర్టెల్ బంపర్ ప్లాన్. ఈ పెర్ప్లెక్జిటీ ప్లాన్ కూడా ఏడాది మొత్తం పొందవచ్చు. ఏడాది రీఛార్జ్ మొత్తంలో రూ.2300 లోపే ఉంటుంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఏడాది మొత్తం లభించే అద్భుతమైన ప్లాన్ ఇది.