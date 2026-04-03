Airtel Rs 399 Plan Unlimited Data: ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ ఎయిర్టెల్ ఎన్నో ప్లాన్స్ బడ్జెట్ పెండ్లిలో పరిచయం చేస్తుంది. అదే విధంగా 2026 ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించిన అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ 4g, 5g డేటా బెనిఫిట్స్ కేవలం రూ.399 మాత్రమే అందిస్తోంది. ఇది అపరిమిత రీఛార్జ్ ప్యాక్. దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్ తో మీరు ఎన్ని బెనిఫిట్స్ పొందుతారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ భారతీ ఎయిర్టెల్ రూ.399 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ లో లోకల్ అపరిమిత కాల్స్, అపరిమిత 4జీ, 5జీ డేటా పొందుతారు. ఇందులో డైలీ యూసేజ్ క్యాప్ కూడా లేదు. అంటే దీని వ్యాలిడిటీ కూడా 28 రోజులపాటు లభిస్తుంది. కానీ, నెట్ పూర్తిగా అయిపోదు. ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు.
ఐపీఎల్ చూసే వారికి ఇది అద్భుత లాభాలు అందిస్తోంది. మీ డేటా పూర్తిగా అయిపోయిన కానీ 300 జీబీ 30 రోజులపాటు ఇందులో లభిస్తుంది . ఈ కీలకమైన ఫీచర్ అపరిమిత 5G డేటాకు అందుబాటులో ఉంది. ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ ప్రకారం 300 జీబీ ప్రతి నెల క్యాప్ ఉంది.
ఈ ఎయిర్టెల్ రూ. 399 ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే జియో హాట్స్టార్ మొబైల్ వెర్షన్ 28 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో మీరు స్పోర్ట్స్, మూవీస్, ప్రత్యేక షోలు కూడా వీక్షించవచ్చు. ఇక మీ ఏరియాలో 5జీ నెట్వర్క్ అందుబాటులో ఉంటే 5జీ డేటా లభిస్తుంది.
ఎయిర్టెల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ తో ఎడోబే ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం కూడా 12 నెలల పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీని విలువ రూ.4000. అంతేకాదు 30 రోజుల పాటు మీకు నచ్చిన హలో ట్యూన్ ని కూడా ఉచితంగా సెట్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.
ఎయిర్టెల్ ప్లాన్ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కేరళ, జమ్మూ కాశ్మీర్, ఢిల్లీ, కర్ణాటక, కోల్ కత్తా రాష్ట్రాల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఎయిర్టెల్ అందిస్తున్న ఈ అద్భుతమైన రూ.399 రీఛార్జ్ ప్యాక్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్లకు బంపర్ లాభాలు అందిస్తుంది. ఐపీఎల్ వీక్షించే వారికి. చదువుకునే వారికి ఇది నిరంతరాయ సేవలు అందిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు క్షణ్నంగా తెలుసుకోండి.ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)