Airtel 60 Days Recharge Plan Details: ఎయిర్టెల్ వినియోగదారుల కోసం ఇప్పటికే ఎన్నో ప్రత్యేకమైన రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. బడ్జెట్లో వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది మాత్రమే కాదు కొన్ని రీఛార్జి ప్లాన్స్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఓటీటీ కూడా ఉచితంగా పొందవచ్చు. అలాంటి 60 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం.
ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అయిన ఎయిర్టెల్ 60 రోజుల ప్రత్యేక వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఉచితంగా డేటా కూడా అందిస్తోంది. ఎయిర్టెల్ పోర్టల్లో ఎన్నో ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో ఈ ప్లాన్ బెస్ట్.
మొత్తం 60 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభించే ఈ అద్భుతమైన ప్లాన్ తో రెండు ఒకసారి రీఛార్జ్ చేస్తే రెండు నెలల పాటు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఎయిర్టెల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ కేవలం రూ. 619 కే అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ మాత్రం రెండు నెలల పాటు వర్తిస్తుంది.
ఎయిర్టెల్ వినియోగదారులు రూ.619 తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు రోమింగ్, అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.
ఎయిర్టెల్ ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ తో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లో ఉచితం. అంతేకాదు ఎయిర్టెల్ అందిస్తున్న అద్భుతమైన ఆఫర్లో భాగంగా అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఈ ప్లాన్ తో ఉచితంగా లభిస్తుంది.
ఈ ఎయిర్టెల్ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే 2 నెలల పాటు ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్లే ఉచిత యాక్సెస్ పొందుతారు. ఉచితంగా లైవ్ టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్లు కూడా వీక్షించవచ్చు. 30 రోజులపాటు ఉచితంగా హలోట్యూన్స్ కూడా సెట్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పిస్తోంది.