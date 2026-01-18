English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ కొత్త ప్లాన్స్ సీక్రెట్! రూ.619 vs రూ.649లో మీకు లాభం ఇచ్చేది ఏది?

Airtel Rs 619 vs Rs 649 Plan Which One Best: ఎయిర్‌టెల్ వివిధ రకాల రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్‌తోపాటు, డేటా దిగ్గజ రెండో అతిపెద్ద టెలికాం కంపెనీ ఎయిర్టెల్ 28 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ నుంచి ఏడాది పార్టీ వర్తింపు అయ్యే ప్లాన్స్ కూడా ఈ ఎయిర్‌టెల్ టెలికాం కంపెనీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే 56 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభించే రెండు రీఛార్జి ప్లాన్స్ మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఎయిర్‌టెల్‌ రూ. 619 vs రూ. 649 కానీ ఎందులో బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ?
 
 ఎయిర్‌టెల్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి యూజర్‌లకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. అయితే 56 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లో రెండు ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో రూ.619 vs రూ.649 ఈ రెండు ప్లాన్స్‌ దగ్గర దగ్గర 56 రోజుల వ్యాలిడిటీ అందిస్తాయి. కానీ ఈ రెండు ప్లాన్స్ లో ఏది ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ లభిస్తుంది.   

 ఎయిర్‌టెల్ రూ.619 ప్లాన్ లో 60 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ అందిస్తుంది. ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, లోకల్, ఎస్‌టీడీ రోమింగ్ కాల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ఫ్రీ హలో ట్యూన్ సర్వీస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

 ఇది మన దేశంలోనే మొదటి స్పామ్‌ ఫైటింగ్ టెలికాం నెట్‌వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. దీంతో పాటు ప్రతిరోజు 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జీ చేసుకుంటే కాంప్లిమెంటరీ యాప్స్‌ యాక్సెస్‌ కూడా లభిస్తుంది.   

 ఎయిర్‌టెల్ రూ. 649 ప్లాన్ తో కూడా మీరు 56 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఇందులో కూడా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్, ప్రతిరోజు 2 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు .అంతేకాదు ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితం  

 ఈ ప్లాన్ 5g డేటా పొందుతారు. దీనికి 5జీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నవారికి మాత్రమే బెనిఫిట్ లభిస్తుంది. ఇందులో కూడా స్పామ్‌ అలెర్ట్‌ ఉంది. రెండు ప్లాన్ల మధ్య రూ.30 వ్యత్యాసం పొంది. అదనంగా నాలుగు రోజుల వ్యాలిడిటీ ఎక్కువ రూ.619 ప్లాన్‌లో ఉంది. ప్రతి రోజు 0.5 జీబీ ఎక్కువ లభిస్తుంది.

Airtel Rs 619 vs Rs 649 Airtel recharge plans comparison Airtel best prepaid plan Airtel 56 days validity plan

