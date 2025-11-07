English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌.. 5జీ స్పీడ్‌తో అల్టిమేట్‌ చీపెస్ట్‌ ప్యాక్‌..!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌.. 5జీ స్పీడ్‌తో అల్టిమేట్‌ చీపెస్ట్‌ ప్యాక్‌..!

Airtel Latest Cheapest Plan: టెలికాం రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌ ఏవి బెస్ట్‌? డేటా, సెక్యూరిటీ, టెక్నాలజీ ఉన్న ప్యాక్‌ ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు ఎంతో ముఖ్యం. అయితే, ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ ఎయిర్‌టెల్‌ ఒక బ్రాండ్‌. ఇది ఎన్నో రీఛార్జ్‌ ప్యాక్‌లను యూజర్‌లకు తీసుకువస్తుంది. రూ.859 తో అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌తోపాటు బోలెడు బెనిఫిట్స్‌ ఉండే ఈ ప్లాన్‌ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఎయిర్‌టెల్‌ ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ రూ.859 బంపర్‌ ప్లాన్‌ అందిస్తుంది. అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ 5 జీ స్పీడ్‌ నెట్‌తపాటు బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.  

2 /5

84 రోజుల వ్యాలిడిటీ రీఛార్జీ ప్లాన్‌  3 నెలల పాటు వర్తిస్తుంది. 2 జీబీ హైస్పీడ్‌ ఇంటర్నెట్‌ డేటా లభిస్తుంది. ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ కూడా ఉంది. ఎయిర్‌టెల్‌ 5జీ నెట్‌వర్క్‌ పొందుతారు.   

3 /5

ఇంటర్నెట్‌ ఎక్కువ వినియోగించే వారికి ఇది బంపర్‌ ప్లాన్‌. 5 జీ స్పీడ్‌ హ్యండ్‌సెట్‌ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది. ఎయిర్‌టెల్‌ స్పామ్‌ కాల్‌ వార్నింగ్‌ అలెర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది.   

4 /5

ఈ ప్లాన్‌లో ఫ్రీ కూల్‌ హాలోట్యూన్స్‌ ఫెసిలిటీ లభిస్తుంది. మ్యూజిక్‌ ఫ్రీ హాలోట్యూన్స్‌ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. నెలవారీ యాడ్‌ ఆన్‌ రివార్డ్స్‌ క్యాష్‌బ్యాక్‌ లభిస్తుంది. రూ.80 క్యాష్‌బ్యాక్‌ పొందుతారు.  

5 /5

ఎయిర్‌టెల్‌ ప్రో ఏఐ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ ఏడాదిపాటు లభిస్తుంది. దీని విలువ రూ.17,000 పెర్‌ప్లెగ్జిటీ ప్రో ఏఐ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ పొందుతారు. ఎయిర్‌టెల్‌ రూ.859 ప్లాన్‌ 84 రోజుల ప్లాన్‌ వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. 2 జీబీ డేటా లిమిట్‌ అన్‌లిమిటెడ్‌ 5 జీ ఫీచర్స్‌ పొందుతారు.

Airtel ₹859 plan Airtel 5G recharge offer Airtel latest cheapest plan Airtel unlimited calling pack Airtel new recharge offers 2025

Next Gallery

Gold Price Today: భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. వరుసగా నాలుగో రోజు పతనం.. తులం పై 9వేలు తగ్గింపు.. నవంబర్ 7వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!