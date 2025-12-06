English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఆ 2 బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌కు బ్రేక్‌..!

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఆ 2 బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌కు బ్రేక్‌..!

Airtel Suspends Under 200 Plans: ఎయిర్‌టెల్ రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ టెలికాం కంపెనీ. బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌ను పరిచయం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే రూ.200 లోపు ఉండే రెండు బడ్జెట్ ప్లాన్స్ రద్దు చేసుకుంది ఎయిర్‌టెల్. ఇది ఇంటర్నెట్ డేటా తక్కువగా ఉపయోగించే వారికి బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఎయిర్‌టెల్ రద్దు చేసుకున్న ఆ ప్లాన్స్‌ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
 
ప్రైవేట్ టెలికాం దిగ్గజ కంపెనీలు ధరలు పెంచుతున్న నేపథ్యంలో తక్కువ బడ్జెట్ లో ఉన్న ప్లాన్స్‌ కూడా ఈ మధ్య రద్దు చేయడం అలవాటుగా మారిపోయింది. అయితే ఎయిర్‌టెల్ కూడా ఇటీవల రెండు బడ్జెట్ ప్లాన్స్ ని రద్దు చేసుకుంది. రూ. 121, రూ. 181 రెండు ప్లాన్స్ ని రద్దు చేసుకుంది. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. సెకండ్ సిమ్‌ వాడేవారికి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉండేది.  

అంతేకాదు డేటా ఎక్కువగా ఉపయోగించని పెద్దవారికి కూడా ఈ ప్లాన్స్ ఎంతో బడ్జెట్‌లోనే అందుబాటులో ఉండేవి. అయితే ఎయిర్‌టెల్ ఈ రెండు ప్లాన్స్ ని రద్దు చేసుకొని.. బదులుగా రెండు కొత్త ప్లాన్స్ పరిచయం చేసింది. రూ. 100 డేటా ఓన్లీ ప్లాన్ ని అందిస్తోంది.  

 ఇందులో 6gb డేటా 30 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌తో మీరు రీఛార్జీ చేసుకుంటే 20 ఓటీటీ యాప్స్‌ యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇందులో సోనీ లైవ్ కూడా ఉచితం. ఇది కాకుండా రూ.161 తో మీరు 12gb డేటా కూడా పొందవచ్చు. దీని వ్యాలిడిటీ కూడా 30 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది.  

 ఎయిర్‌టెల్ అందిస్తున్న ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్ రూ.200 లోపే ఉన్నాయి. రూ. 195 ప్యాక్ కూడా ఉంది. ఇది కేవలం డేటా ప్యాక్. ఇందులో 12 జీబీ డేటా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌లో కూడా 30 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. అయితే ఎయిర్‌టెల్ అందిస్తున్న మరో బంపర్ డేటా ప్లాన్‌ రూ. 361 కు 50 జీబీ దీని వ్యాలిడిటీ కూడా 30 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది.  

ఇక ట్రయ్‌ (TRAI) రిపోర్ట్స్ ప్రకారం 2025 అక్టోబర్ వరకు ఎయిర్‌టెల్ టెలికాం యూజర్ల సంఖ్య భారీగానే పెరిగింది. మొత్తంగా 123.1 కోట్లుగా తెలిపింది. ఇందులో 118.4 మొబైల్ యూజర్లు, 4.6 కోట్ల వైర్‌లైన్‌ సబ్స్క్రైబ్ర్లు అని తెలిపింది. ఎయిర్‌టెల్ 12 లక్షలకు పైగా కొత్త సబ్‌స్క్రైబర్‌లను పొందింది. అందుకే ఎయిర్టెల్ భారత దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద టెలికాం కంపెనీగా ఎదిగింది. 

