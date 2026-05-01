Airtel vs Jio vs Vi OTT Plans: ఓటీటీతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్… ఎయిర్టెల్ vs జియో vs వైలో బెస్ట్ ప్లాన్ ఏది?

Airtel vs Jio vs Vi OTT Plans:ఈరోజుల్లో మొబైల్ రీచార్జ్ ప్లాన్లు కేవలం కాలింగ్, డేటా మాత్రమే కాకుండా వినోదాన్ని కూడా అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎయిర్టెల్, జియో, వోడాఫోన్ ఐడియా (వై) వంటి టెలికాం కంపెనీలు తమ ప్లాన్లలో ఓటీటీ సర్వీసులను కలిపి అందిస్తున్నాయి. దీంతో వినియోగదారులు వేర్వేరు యాప్లకు విడిగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం తగ్గింది.
ఇప్పటి రోజుల్లో ప్రజలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, స్పోర్ట్స్.. ఇవన్నీ తమకు నచ్చినప్పుడు చూసే అవకాశం ఓటీటీ ద్వారా..పొందుతున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్ల సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు పెరుగుతున్నందున టెలికాం బండిల్ ప్లాన్లు మంచి పరిష్కారంగా మారాయి.
ఎయిర్టెల్ ప్లాన్లలో ఓటీటీ లాభాలు ఎయిర్టెల్ తమ మిడ్ రేంజ్ మరియు ప్రీమియం ప్లాన్లలో ఓటీటీ సేవలను అందిస్తుంది. కొన్ని ప్లాన్లలో నెట్ఫ్లిక్స్, డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్, జీ5, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే అందుబాటులో ఉంటాయి. రూ.279 నుండి రూ.1,729 వరకు ఉన్న ప్లాన్లు డేటా, వాలిడిటీ ఆధారంగా మారుతాయి. ఎయిర్టెల్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రతి రీచార్జ్లో దాదాపు ఒకే రకమైన ఓటీటీ యాప్లు అందిస్తారు.
జియో ప్లాన్ల ప్రత్యేకత జియో ప్లాన్లు ఎక్కువ ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్లను కలిపి ఇస్తాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్, సోనీలివ్, జీ5, డిస్కవరీ ప్లస్, జియో సినిమా వంటి అనేక యాప్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని ప్లాన్లలో నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా ఉంటుంది. రూ.398 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్లాన్లు సినిమాలు, స్పోర్ట్స్, లైవ్ టీవీ..ఒకే చోట అందిస్తాయి. ఎక్కువ కంటెంట్ కావాలనుకునే వారికి జియో మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
వోడాఫోన్ ఐడియా (వై) ప్లాన్లలో ప్రత్యేకత వోడాఫోన్ ఐడియా ప్లాన్లు ఎక్కువగా లాంగ్ వాలిడిటీపై దృష్టి పెడతాయి. కొన్ని ప్లాన్లలో నెట్ఫ్లిక్స్ తో పాటు వై మూవీస్ & టీవీ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి 12 నుంచి ఉదయం 6 వరకు అన్లిమిటెడ్ డేటా అందించడం వీరి ప్రత్యేకత. ఇది రాత్రి వీడియోలు చూసే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
ఏ ప్లాన్ ఎవరికి సరిపోతుంది? ఒక్క ప్లాన్ అందరికీ సరిపోదు. ఒకే రకమైన ఓటీటీ యాప్లు కావాలనుకునే వారికి ఎయిర్టెల్ సరైన ఎంపిక. ఎక్కువ ప్లాట్ఫార్మ్లు కావాలంటే జియో మంచిది. ఎక్కువ రోజుల వాలిడిటీ, రాత్రి డేటా అవసరమైతే వోడాఫోన్ ఐడియా ప్లాన్ తీసుకోవచ్చు.