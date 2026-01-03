SIM Active Year Plan: ఎయిర్టెల్ చౌకైనా రీఛార్జీ ప్లాన్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. తాజాగా ఎయిర్టెల్ రూ. 1849 ప్లాన్ తో పూర్తి ఏడాది పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే అత్యంత చౌకైన ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అయిన ఎయిర్టెల్ ఇప్పటికే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్తో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఎయిర్టెల్ అందిస్తోన్న రూ.1849 ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం..
కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది. మీరు కూడా రీఛార్జీ చేసుకోవాల్సి వస్తే బెస్ట్ రీఛార్జీ ప్లాన్ కోసం వెతుకుతారు. టెలికాం కంపెనీలు రీఛార్జ్ ధరలను పెంచుతాయని సందేహం అందరిలో వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్టెల్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎన్నో రీఛార్జి ప్లాన్లను కలిగి ఉంది. .
తాజాగా ఎయిర్టెల్ రూ.1849 ప్లాన్ తో ఏడాది మొత్తం వ్యాలిడిటీ లభించే ప్లాన్. ఇది మీ సిమ్ ఏడాది మొత్త యాక్టీవ్గా ఉంటుంది. ఇందులో అపరిమిత కాలింగ్ తో పాటు ఎస్ఎంఎస్ సేవలు అందిస్తుంది.
అయితే డేటా కావాలంటే యాడాన్ చేసుకోవాల్సిందే. ఈ ఎయిర్టెల్ రూ.1849 ప్లాన్ తో వాయిస్ కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు మాత్రమే లభిస్తాయి. మొత్తంగా 3600 ఎస్ఎంఎస్లు స్పామ్ ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఎయిర్టెల్ ఈ రూ. 1849 ప్లాన్ 30 రోజుల పాటు హలో ట్యూన్స్ కూడా ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఇందులో రూ.17 వేల విలువైన ఎయిర్టెల్ పెర్ప్లెగ్జిటీ యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది. ఏడాది పాటు కేవలం కాలింగ్ మాత్రమే ఉపయోగించే వారికి ఇది బెస్ట్ ప్లాన్.
ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాది పాటు కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్ సౌకర్యం పొందుతారు. డేటా కావాలంటే కచ్చితంగా యాడాన్ ప్లాన్ తో రీఛార్జీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 2027 వరకు ఈ మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.