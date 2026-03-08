English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పక్కన రష్మిక కాదు.. తను ఉండాల్సింది అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టార్ హీరో కూతురు..!

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పక్కన రష్మిక కాదు.. తను ఉండాల్సింది అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టార్ హీరో కూతురు..!

Vijay Rashmika : ఒక స్టార్ హీరో కుమార్తె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, విజయ్ దేవరకొండ పక్కన.. మొదట్లో రష్మికను కాకుండా తనని సంప్రదించారని వెల్లడించింది. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ అవకాశం తనకు రాలేదని ఆమె తెలిపింది. ఇప్పుడు ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
టాలీవుడ్‌లో భారీ విజయాన్ని సాధించిన ప్రేమకథా చిత్రం గీత గోవిందం. ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొం.. రష్మిక మందన్న జంటకు ప్రేక్షకులు మంచి స్పందన ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ‘గీత’ పాత్ర ద్వారా రష్మికకు పెద్ద గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమా తరువాత ఆమెకు “నేషనల్ క్రష్” అనే పేరు కూడా వచ్చింది. అయితే ఈ పాత్ర కోసం మొదట రష్మికను కాకుండా మరో హీరోయిన్‌ను సంప్రదించినట్టు ఇప్పుడు తెలిసింది.

తాజాగా నటి ఐశ్వర్య అర్జున్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ‘గీత గోవిందం’ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసం మొదట తనను సంప్రదించారని తెలిపారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సినిమాలో నటించే అవకాశం తనకు రాలేదని ఆమె చెప్పారు.

ఐశ్వర్య అర్జున్ మాట్లాడుతూ, “గీత గోవిందం సినిమాలో నటించే అవకాశం మొదట నాకు వచ్చింది. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఆ సినిమాలో నేను చేయలేకపోయాను. ఆ తరువాత ఆ పాత్ర కోసం మరికొంతమంది హీరోయిన్లను కూడా సంప్రదించారని విన్నాను. చివరకు ఆ సినిమా చాలా పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది. నేను మిస్ అయిన కొన్ని సినిమాలు తరువాత పెద్ద హిట్లు అయ్యాయి” అని చెప్పారు.ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, ఈ విషయాన్ని తనకు ఎలాంటి బాధగా అనిపించదని కూడా చెప్పారు. ఎందుకంటే సినిమా పరిశ్రమలో ఇలాంటి మార్పులు సాధారణమే అని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.  

వాస్తవానికి దర్శకుడు పరశురామ్ ఈ కథను మొదట పలువురు ప్రముఖ హీరోయిన్లకు వినిపించినట్లు సమాచారం. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మరియు సాయి పల్లవి వంటి నటీమణులను కూడా ఈ పాత్ర కోసం సంప్రదించారని చెబుతున్నారు. అయితే డేట్స్ సమస్యల వల్ల వారు ఈ సినిమాను చేయలేకపోయారు. తరువాత ఈ అవకాశం రష్మిక మందన్నకు వచ్చింది.

రష్మిక ఈ సినిమాలో తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆమె పాత్రకు మంచి గుర్తింపు లభించింది. ఈ సినిమా విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్‌లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ప్రేమకథతో పాటు వినోదం కలగలిపిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించింది.  

ఇదిలా ఉండగా, ఐశ్వర్య అర్జున్ ఇటీవల ‘సీతా పయనం’ అనే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఆమె ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

