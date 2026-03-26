Aishwarya Lekshmi: సహజీవనం బెస్ట్...ఆలా గడపటానికి పెళ్లి అనేది తప్పనిసరి కాదు.. ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు

Aishwarya Lekshmi: తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు హీరోయిన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మీ గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఎన్నో సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ హీరోయిన్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు.. కొన్నిసార్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చాయి.. ముఖ్యంగా పెళ్లి గురించి ఆమె చెప్పిన అభిప్రాయాలు చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. భారతీయ సంస్కృతిలో పెళ్లికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటి యువతలో ఆలోచనా విధానం మారుతోంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన మాటల్లో చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఐశ్వర్య లక్ష్మీ తాజాగా పెళ్లి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. చాలా మంది అమ్మాయిలు ఇప్పుడు తమ కెరీర్‌.. వ్యక్తిగత లక్ష్యాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. పెళ్లి వల్ల తమ అభివృద్ధి ఆగిపోతుందని భావిస్తున్నారు. అందుకే ముందుగా ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యమని, అవసరమైతే సహజీవనం కూడా ఒక ఎంపికగా తీసుకుంటున్నారని ఆమె తెలిపారు. 

ఒకరి మనసుకు ఒకరు సరిపోతేనే పెళ్లి చేయాలని, లేకపోతే జీవితాన్ని బలవంతంగా కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

ఇక తన వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా ఐశ్వర్య లక్ష్మీ ఓపెన్‌గా మాట్లాడారు. తాను ప్రస్తుతం సింగిల్‌గా.. సంతోషంగా ఉన్నానని, పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఒత్తిడి అవసరం లేదని చెప్పారు. జీవితంలో ఆనందంగా ఉండటానికి పెళ్లి తప్పనిసరి కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. చాలా మంది తమ కలలను వదులుకుని.. రాజీ పడుతూ జీవిస్తున్నారని చూసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె వివరించారు.

ఒకప్పుడు తాను కూడా పెళ్లిపై పెద్ద కలలు కనేదాన్నని, గ్రాండ్‌గా వివాహం చేసుకోవాలని అనుకున్నానని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమేణా తన ఆలోచనలు మారాయని చెప్పారు. జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపడం ముఖ్యం కానీ అది పెళ్లి ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని అనుకోవడం సరైంది కాదని ఆమె భావన.

అంతేకాకుండా, పెళ్లి చేసుకుని తర్వాత విడిపోవడం కంటే ముందే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం మంచిదని ఆమె సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో సహజీవనం ఒక మంచి మార్గంగా ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రశాంతంగా గడపడానికి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని.. సహజీవనం చేస్తే చాలు అని తెలిపారు. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు కొందరికి అంగీకారంగా అనిపిస్తే, మరికొందరికి భిన్నంగా అనిపిస్తున్నాయి.

