Aaradhya Bachchan: 14 ఏళ్లకే ప్రేమలో పడ్డ ఐశ్వర్యా రాయ్‌ గారాలపట్టీ ఆరాధ్య బచ్చన్‌

Aishwarya Rai Daughter Aaradhya Bachchan Crush On These Star Hero: బాలీవుడ్ అందాల తార ఐశ్వర్య రాయ్ కుమార్తె అప్పుడే ప్రేమలో పడిందని తెలుస్తోంది. పద్నాలుగేళ్ల పాప ఒక స్టార్ నటుడిని ఇష్టపడుతోందని తెలిసింది. అయితే తన కుమార్తె ప్రేమకు తల్లి ఐశ్వర్య అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం లేదనే వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మాజీ మిస్ వరల్డ్ ఐశ్వర్యా రాయ్ కుమార్తె ఆరాధ్య బచ్చన్ అప్పుడే ప్రేమలో పడిందని తెలుస్తోంది. ఇంకా పదిహేన్నేళ్లు నిండలేదు కానీ అప్పుడే ప్రేమలో పడడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పద్నాలుగేళ్ల పాప ఓ స్టార్ హీరోపై ప్రేమ పెంచుకుందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై ఐశ్వర్యకు కూడా అభ్యంతరం లేదంట. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.
అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ ప్రేమించి 2007లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారి ప్రేమకు గుర్తుగా ఆరాధ్య బచ్చన్ 2011లో జన్మించింది. చిన్నప్పటి నుంచి అల్లారుముద్దుగా ఆరాధ్యను పెంచుతున్నారు. ఇప్పుడు కాలేజ్ వయసుకు వచ్చింది. తల్లిలాగే సంప్రదాయం, క్రమశిక్షణతో ఆరాధ్య పెరిగిందని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతాయి. తండ్రి అభిషేక్ అంతగా కుమార్తెను పట్టించుకోకపోయినా ఐశ్వర్యా మాత్రం తన కుమార్తె ఆరాధ్య బచ్చన్ను వెంటనే ఉండేలా చూసుకుంటుంది.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఐశ్వర్య తన కుమార్తె గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలిపారు. తన కూతురు ఆరాధ్య ఒక స్టార్ నటుడిని చాలా ఇష్టపడుతోందని ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది. తన కుమార్తె రణ్బీర్ కపూర్ను చాలా ఇష్టపడుతోందని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్ సెట్లో జరిగిన ఒక సంఘటనను గుర్తుచేసుకుంది.
'రణబీర్ కపూర్కు ఆరాధ్య చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. రణబీర్ను చూసినప్పుడల్లా ఆరాధ్య పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి అతడిని కౌగిలించుకుంటుంది' అని ఐశ్వర్య వివరించింది. రణ్బీర్, తాను మంచి స్నేహితులం అని తెలిపింది. తమ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉందని ఐశ్వర్య చెప్పుకొచ్చింది.
తమ స్నేహం ఇప్పటికీ అలాగే ఉందని ఐశ్వర్య ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. 'ఒకసారి రణ్బీర్ అభిషేక్ బచ్చన్ టోపీ, జాకెట్ ధరించి షూటింగ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆరాధ్య సెట్కి వచ్చి రణ్బీర్ను కౌగిలించుకుంది. తన తండ్రి అభిషేక్ అనుకుని కౌగిలించుకోగా.. తీరా చూస్తే రణ్బీర్ ఉన్నాడు' అని వివరించారు.
'తాను కౌగిలించుకున్నది తన తండ్రి కాదని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆరాధ్య చాలా సిగ్గుపడింది. అప్పటి నుంచి రణబీర్ కపూర్ను నా కుమార్తె ఆరాధ్యకు ప్రేమ ఉంది. ఈ సంఘటన తర్వాత రణబీర్ను చూసినప్పుడల్లా ఆరాధ్య సిగ్గుపడుతుంది' అని ఐశ్వర్య రాయ్ చెప్పుకొచ్చింది. కాగా ఇటీవల ఐశ్వర్య రాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్ విడాకులు తీసుకుంటారని పుకార్లు రాగా అలాంటిదేమీ లేదని అర్థమవుతోంది.