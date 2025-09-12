Aishwarya Rai Net Worth: ఐశ్వర్య రాయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. ! సినిమాలు, యాడ్స్ వల్ల వచ్చిన సంపాదన ఎంతంటే..

Aishwarya Rai Net Worth: ఐశ్వర్య రాయ్.. ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వండర్ గా గుర్తింపు పొందిన అందం ఐశ్వర్య సొంతం. అంతేకాదు అందానికి అభినయం తోడైతే.. ఆమె పేరు ఐశ్వర్య రాయ్. తన అందంతో.. నటనతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించిన గొప్పనటి. మోడల్ గా కెరియర్ ను ప్రారంభించి.. మిస్ వరల్డ్ గా ఎంపికైంది. ఒకప్పుడు రూ. 1500 కు ఫోటో షూట్స్ చేసిన ఈమె ప్రస్తుత ఆస్తుల విలువ ఎంతంటే..
Aishwarya Rai Net Worth: ప్రస్తుతం ఒక్కో చిత్రానికి కోట్లకు కోట్లు సంపాదిస్తున్న ఐశ్వర్య రాయ్.. ఒకపుడు రూ. 1500 పారితోషకం కోసం ఫోటో షూట్స్ లో పాల్గొనేది. ప్రస్తుతం మన దేశంలో అత్యధిక సంపాదన ఉన్న నటిగా పేరు సంపాదించుకుంది. 1994లో మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలుచుకుని ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టి తనపై పడేలా చేసుకుంది.
మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత మూడేళ్ల తర్వాత 1997లో మణిరత్నం దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఇద్దరూ’ సినిమాతో నటిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. కానీ అంతకు ముందు ఆమె మోడల్గా పనిచేసేది. ఆ సమయంలో, ఐశ్వర్య ఒక్కో ఫోటోషూట్ కోసం 1500 రూపాయలు తీసుకునేదట.ఆ సమయంలో ఐశ్వర్య వయసు 18 సంవత్సరాలు.
ఆ తర్వాత, ఐవ్వర్య ప్రకటనల కంపెనీకి ఫోటోషూట్ చేసింది. అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆమెకు చాలా తక్కువ డబ్బు వచ్చేది. అయితే అప్పటికీ అది గొప్ప పారితోషికమే. ఐశ్వర్య రాయ్ గత 28 యేళ్లుగా నటిగా రాణిస్తోంది. 1997లో ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం నేటికి అప్రతిహతంగా కొనసాగుతోంది.
నటిగా కెరీర్ పీక్స్ లో ఉండగానే.. బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ ను పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత సినిమాల్లో నటించింది. బాలీవుడ్ లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన ఐశ్వర్య రాయ్.. సంపద పరంగా అందరి కంటే ముందుంది. ఆమె బాలీవుడ్లో అత్యంత ధనిక నటిగా పేరు సంపాదించుకుంది. భారతదేశంలో అత్యధిక ఆస్తులున్న రెండవ ధనిక నటి కూడా.
నటి ఐశ్వర్య రాయ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ పర్కారం.. రూ.900 కోట్ల నుంచి రూ. 1000 కోట్ల వరకు ఉంది. ఇక మన దేశంలోనటి జూహి చావ్లా మొత్తం సంపద విలువ రూ.4600 కోట్లు. ఆమె తన ఆస్తులతో అత్యధిక ఆస్తులున్న హీరోయిన్ గా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.