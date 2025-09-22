English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aishwarya Rai: సినిమా ఇండస్ట్రీని ఊపేసిన ఈ చిన్నారి..ఆమెకు రూ.900 కోట్ల ఆస్తి ఉంది!

Aishwarya Rai Bachchan Net Worth: స్టార్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాయ్ కర్ణాటకలోని మంగళూరులో జన్మించింది. ఆమె దక్షిణ భారత చిత్రాలలో కూడా నటించి ప్రజల ప్రశంసలు పొందింది. దాదాపుగా రూ. 900 కోట్ల విలువైన ఆస్తి ఆమె పేరున ఉంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఓ ఫొటో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
 
1 /7

ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన మహిళగా ప్రశంసలు పొందిన ఐశ్వర్య రాయ్.. తన తొలి మోడలింగ్ రోజుల నుండి ప్రజల హృదయాలను కొల్లగొడుతూనే ఉంది.   

2 /7

నటి ఐశ్వర్య రాయ్ కి సంబంధించిన అరుదైన చిన్ననాటి ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది.    

3 /7

ఇది 10 - 12 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల ఐశ్వర్య రాయ్ అందమైన ఫోటో. చిన్న వయసులోనే ఐశ్వర్య రాయ్ అందాల రాశిగా మెరిసిపోతుంది.  

4 /7

ఐశ్వర్య రాయ్ చిన్ననాటి ఫోటో చూసిన అభిమానులు ఆమెను ఆమె కూతురు ఆరాధ్య బచ్చన్‌తో పోలుస్తున్నారు.     

5 /7

ఐశ్వర్య రాయ్ 1994లో మిస్ వరల్డ్ కిరీటాన్ని గెలుచుకుంది. ఐశ్వర్య రాయ్ చివరిసారిగా మణిరత్నం తీసిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' సినిమాలో కనిపించింది.  

6 /7

ఐశ్వర్య 2007లో నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్‌ను వివాహం చేసుకుంది. ఆమెకు ఆరాధ్య అనే కుమార్తె ఉంది. ఈమె పేరు మీద రూ. 900 కోట్ల విలువైన ఆస్తి ఉంది.  

7 /7

Aishwarya Rai Bachchan second richest actress in India Bollywood Brand endorsements Dubai villa Aishwarya Rai net worth net worth aishwarya rai

Next Gallery

Star Divorce: విడాకులు తీసుకోబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఇప్పటినుంచే భార్యాభర్త దూరంగా..!