Aishwarya Rai: సినిమా ఇండస్ట్రీని ఊపేసిన ఈ చిన్నారి..ఆమెకు రూ.900 కోట్ల ఆస్తి ఉంది!

Aishwarya Rai Bachchan Net Worth: స్టార్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాయ్ కర్ణాటకలోని మంగళూరులో జన్మించింది. ఆమె దక్షిణ భారత చిత్రాలలో కూడా నటించి ప్రజల ప్రశంసలు పొందింది. దాదాపుగా రూ. 900 కోట్ల విలువైన ఆస్తి ఆమె పేరున ఉంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఓ ఫొటో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన మహిళగా ప్రశంసలు పొందిన ఐశ్వర్య రాయ్.. తన తొలి మోడలింగ్ రోజుల నుండి ప్రజల హృదయాలను కొల్లగొడుతూనే ఉంది.
నటి ఐశ్వర్య రాయ్ కి సంబంధించిన అరుదైన చిన్ననాటి ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది.
ఇది 10 - 12 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల ఐశ్వర్య రాయ్ అందమైన ఫోటో. చిన్న వయసులోనే ఐశ్వర్య రాయ్ అందాల రాశిగా మెరిసిపోతుంది.
ఐశ్వర్య రాయ్ చిన్ననాటి ఫోటో చూసిన అభిమానులు ఆమెను ఆమె కూతురు ఆరాధ్య బచ్చన్తో పోలుస్తున్నారు.
ఐశ్వర్య రాయ్ 1994లో మిస్ వరల్డ్ కిరీటాన్ని గెలుచుకుంది. ఐశ్వర్య రాయ్ చివరిసారిగా మణిరత్నం తీసిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' సినిమాలో కనిపించింది.
ఐశ్వర్య 2007లో నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ను వివాహం చేసుకుంది. ఆమెకు ఆరాధ్య అనే కుమార్తె ఉంది. ఈమె పేరు మీద రూ. 900 కోట్ల విలువైన ఆస్తి ఉంది.